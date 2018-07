El pliego incluye hasta cuatro pleitos con reclamaciones al Decano por parte de uno de los socios de Pablo Comas

huelva24.com

Martes, 17 julio 2018 | Leída 46 veces

fútbol > recreativo

¿Recuerdan a Román Rodríguez? Como informa el portal albiazules.es, su nombre saltó a escena tras la venta ficticia del club al grupo inversor de mexicanos por parte de Pablo Comas y tras la llegada de Álvaro Roncal. Una puesta en escena digna de la peor obra de teatro. Mucho salió publicado en su día, como su vinculación con el RSD Alcalá, su participación como mediador en las negociaciones con el Ayuntamiento un año después, o más recientemente su papel en la venta de los derechos económicos de Dani Molina a un grupo mexicano.

Con respecto a esto último, el pliego de condiciones incluye un anexo con todos los los procedimientos judiciales que el club tiene abiertos en estos momentos y en todos aparece el mismo nombre, Román Ignacio Rodríguez Fernández, Román Rodríguez, el amigo y socio de Pablo Comas. Así, tanto en un documento firmado por José Antonio García Zambrano como por parte del abogado que defiende al club, Alberto González Andrades de Roca Abogados, se especifica que "los procedimientos 1012/2017 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n°4 de Madrid cuya cuantía asciende a 675.000 euros, 1028/2017 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n°70 de Madrid cuya cuantía asciende a 712.739,70 euros y 480/2018 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n°5 de Huelva cuya cuantía asciende a 825.019 euros han sido iniciados por la mercantil Publicidad y Diseño Polanco S.A. de C.V., sociedad representada en todos sus contratos por D. Román Ignacio Rodríguez Fernández".

Nana y Rubén Mesa

Asimismo, Román Rodríguez "aparece como apoderado de las mercantiles Soon in Madrid S.L. y Origen World Wide S.L. quien también mantiene abierto el procedimiento ordinario 682/2018 ante el Juzgado de Primera Instancia n°5 de Huelva por 197.128,80 euros, en concepto de intermediación por las contrataciones de los jugadores Isaac Nana Asare y Rubén Mesa Visiga".

En el citado informe, según señala albiazules.es, se deja claro que "el fondo de las reclamaciones realizadas recae sobre unas cantidades que no fueron transferidas al Real Club Recreativo de Huelva S.A.D. sino a la mercantil Gildoy España S.A., en el caso de las iniciadas por Publicidad y Diseño Polanco S.A. de C.V. y, en el caso de la iniciada por Origen World Wide S.L., por unas intermediaciones no acreditadas. Por todo ello, no se considera que las pretenciones aducidas puedan tener base jurídica suficiente como para ser estimadas y, en cualquier caso, las mismas son repercutibles directamente contra el Sr. Comas-Mata por su gestión del club, según condena penal".