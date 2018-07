choquero70

“ Conquero lo que has dicho es el evangelio... nada que añadir ni quitar a tu reflexión. Creo que pocos recreativistas no suscribirian esas palabras.



Sólo tengo un sentimiento... rabia... porque los gestores no nos han dejado ver un año más cómo este hombre se deja el alma por estos colores. El Recreativo necesita 22 Antonios Núñez en su plantilla. Y resulta que tenemos uno y prescinden de él.

„