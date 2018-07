Narciso Rojas sobre Núñez: "Estas empresas colocan a los futbolistas que les interesan porque de sus salarios y futuros traspasos se llevan un porcentaje"

huelva24.com

Martes, 17 julio 2018 | Leída 137 veces

Recreativo

11.31h. El presidente del Recreativo Supporters Trust, Narciso Rojas, analizó en redes sociales la no renovación del capitán del Recreativo Antonio Núñez. Rojas opina que la decisión de no ofrecerle continuar como jugador conlleva un trasfondo económico lleno de intereses, todos legales, donde esa ficha “necesitan dejarla libre para poder generar hueco para uno de ‘sus jugadores’”

Se acabó uno de los culebrones del verano en el Recreativo de Huelva y es la que ha rondado a la continuidad de uno de los estandartes del vestuario del Recreativo de Huelva como es Antonio Núñez. A medianoche del día de ayer, el club hacía oficial la decisión de no renovar al que hasta ahora había sido el capitán del Decano, algo que no agradó a ciertos sectores de la afición, aunque, muchos de ellos, razonaban su no continuidad.

Uno de los protagonistas en las redes sociales que decidió pronunciarse sobre esta medida tomada por el club fue el presidente del Recreativo Supporters Trust Narciso Rojas, el cual decidió abrir un hilo para explicar su punto de vista y lo que, quizá, ha llevado a la dirección deportiva a adoptar esta medida.

“En el mundo del fútbol actual, aquel en el que los clubes son empresas (sociedades) y los propietarios deciden, las reglas del "juego" y los objetivos han cambiado. Y en parte, en ese cambio está la razón de la NO renovación de Antonio Núñez por el Recre”, comenzaba el presidente del Trust su punto de vista sobre la decisión.

También opinó Rojas que el aficionado ha caído en una trampa del fútbol negocio que puede apreciarse con dos preguntas siendo la primera de ella “¿cuáles son los dividendos que reparten los clubes entre sus accionistas después de cada temporada? Es decir, la sociedad termina con beneficios y estos se reparten entre accionistas y recursos propios” a lo que aclara “estos dividendos no se generan en el 90% de casos”

La siguiente pregunta que se deberían hacer los aficionados según Narciso Rojas es sobre la procedencia del beneficio. “¿De dónde sale el beneficio para los que deciden meterse en el negocio del fútbol?” El presidente del Trust opina que, siempre y cuando “la gestión sea legal, que no ética futbolísticamente hablando, solo mediante el traspaso de jugadores y representación se gana”.

Para Narciso Rojas, los clubes que son sociedades o empresas “son usados por sus propietarios, que por lo general tienen acuerdos con empresas de representación, para colocar a los futbolistas que les interesan porque de sus salarios y futuros traspasos se llevan un porcentaje” a lo que quiso indicar que esto se hace “todo legal”.

“Una ficha ocupada por otro jugador en la plantilla del club que controlas es una pérdida de dinero para los que manejan el club. Necesitan dejarla libre para poder generar hueco para uno de "sus jugadores", es decir, de los que sacan algún beneficio actual o futuro”, aclaró Rojas.

Para el presidente del Trust, todo el beneficio que puede obtener la gestión en cuestión “sale de poder mover jugadores a su club y llevarse comisiones legales y acordadas solo sale de 1 lugar... las arcas del club” de las cuales, según afirma “estas se alimentan de unas fuentes muy claras: abonos de temporada, matchday, merchandising, patrocinios” a lo que incidió que dicho dinero es procedente “en su totalidad, de nuestros bolsillos”

Narciso Rojas quiso dejar claro quién es el principal actor que ha determinado la no continuidad de Antonio Núñez como es el director deportivo Óscar Carazo, para el cual, la no renovación “viene motivada por la necesidad de no ocupar un hueco en la plantilla con un futbolista que no le iba a generar beneficio a sus jefes reales (Eurosamop)”

Tampoco quiso dejar indicios de alguna ilegalidad en el asunto, pues su intención es desenmascarar algo que, a su modo de ver, pretenden vendernos. “Que no nos vendan que sólo lo hacen por el bien del equipo... porque no es así” por lo cual, culminó haciendo una predicción sobre el futuro del fútbol negocio que para “está abocado al fracaso, porque finalmente en 2ªB se ha profesionalizado porque se especula y se gasta de más persiguiendo el Santo Grial de los desechos de TV que van a terminar explotando como una burbuja. Cambiemos el modelo o acabaremos desapareciendo si no suena la flauta”, concluyó.