El runrún: ¿Peligra el tren en la operación salida de agosto?

huelva24.com

Lunes, 16 julio 2018 | Leída 32 veces

CONFIDENCIAL

Es lo que le faltaba a Huelva, donde ya de por sí no es que tengamos las mejores comunicaciones ferroviarias. ¿Pensando en irte o volver de vacaciones en tren? Pues ojo a los paros convocados.

Por ahora no son generales ni afectan a los días principales, pero lo cierto es que la experiencia nos dice que pueden hacer mucho daño. Y pueden hacerlo en una fecha especialmente vulnerable como son las vacaciones de verano. Por ahora, y aunque la organización convocante no descarta nuevas fechas (CGT), los paros parciales en Adif y Renfe serán el 27 de julio, en concreto de 0.00 a 2.00 horas, de 7.00 a 9.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Está por ver cómo afectan a Huelva, en una semana en la que se cierra un periodo vacacional y está a punto de abrirse otro; sobre todo porque desde CGT aseguran que, de “no rescatarse derechos perdidos y resolver las infinitas problemáticas que aquejan” a quienes trabajan en el sector del ferrocarril, las movilizaciones se extenderán a los próximos meses. Vaya, que puede estar en riesgo el funcionamiento de los pocos trenes que de por sí tenemos en Huelva. Esperemos que no, que las reivindicaciones de los trabajadores sean atendidas, el conflicto se solucione, y las vacaciones en tren pueden darse sin mayores incidencias.

Próxima parada: plaza Niño Migué. Miguel Vega de la Cruz, más conocido como ‘Niño Migué’, estará presente en la vida rutinaria de los onubenses. El malogrado guitarrista tendrá una parada de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (EMTUSA), más concretamente en la línea 8, que recordará al Niño Migué en la escalinata que conecta la Avda. Diego Morón con la Peña Flamenca La Orden. Esta propuesta ha sido llevada a cabo desde la Plataforma Pro-Monumento ‘Niño Migué’, la cual ha agradecido a EMTUSA “por su sensibilidad al aceptar nuestra propuesta, compartida por la gran cantidad de admiradores que Miguel atesora tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, lo que viene a confirmar que el legado artístico del Niño Migué ya forma parte del patrimonio cultural de nuestra tierra”, concluyen.

Incarlopsa invierte en la Sierra onubense. Incarlopsa, con sede en la localidad conquense de Tarancón, tiene como actividad principal la producción y elaboración de productos cárnicos de calidad y sabores tradicionales con las mejores garantías y los más rigurosos controles sanitarios. Ahora ha invertido en la provincia onubense, concretamente en la localidad de El Repilado, donde ha adquirido la unidad productiva de Jamones y Embutidos Jabugo, S.A., lo que supone que va a disponer de unas instalaciones capaces de almacenar 130.000 piezas. Como informa eldiadigital.es, "la unidad productiva esta formada por una fábrica que consiste en un secadero de dos plantas —aproximadamente 2000 m2 por planta— con una capacidad de despiece de 500 cerdos/semanales". En el acuerdo de adquisición, además de la compra de la unidad productiva, Incarlopsa, que cuenta con más de 40 años de experiencia, se ha subrogado en los trabajadores existentes en la plantilla, manteniendo los puestos de trabajo, antigüedad y condiciones.