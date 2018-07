Toño Ruiz deja de ser fisioterapeuta del Recre después de "tres temporadas complicadas"

huelva24.com

Lunes, 16 julio 2018

fútbol > recreativo

"Dejo de ser fisioterapeuta del R. C. Recreativo de Huelva. Agradezco a los futbolistas con los que he tenido la suerte de trabajar el trato y la profesionalidad, me llevo verdaderos amigos. Ha sido un orgullo pertenecer al Decano. Me voy sabiendo que lo mejor que tiene el Recre es sin duda su afición. Han sido 3 temporadas complicadas donde me he sentido, a veces, solo. Pero donde también he aprendido mucho y he conocido gente estupenda. A pesar de la decisión del club soy ahora más recreativista que cuando llegué, seguiré animando desde donde esté y deseando lo mejor", indica.