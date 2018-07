Valverde del Camino dedica una plaza al músico Lucas Macías Navarro

huelva24.com

El pueblo de Valverde del Camino ha querido rendir un homenaje a su músico más internacional: Lucas Macías Navarro. Así, el afamado oboísta y director de orquesta ha descubierto esta mañana la placa que indica que, a partir de hoy, la conocida como ‘Plaza de la Música’ pasa a llamarse ‘Plaza de la Música Lucas Macías Navarro’.



El artista valverdeño ha estado acompañado en el acto por el alcalde de la localidad, Manolo Cayuela, quien ha destacado “el orgullo que supone Lucas para todos los valverdeños y en especial para los más pequeños, que ven en él un ejemplo a seguir y un referente a la hora de lograr los objetivos de vida marcados”.



Por otro lado, Macías ha agradecido con modestia este reconocimiento, el cual se suma al recibido el sábado tras el concierto, “un honor del que no me considero todavía merecedor, ya que yo me sigo viendo como un joven estudiante al que le queda mucho que aprender”.

El acto también ha congregado a numerosos vecinos, amigos y familiares, así como a la corporación municipal al completo.

Lucas Macías Navarro hizo su debut como director en el Teatro Colón de Buenos Aires en 2014, tras una carrera excepcional como uno de los principales oboístas del mundo. Ha trabajado como director de la Royal ConcertgebouwOrchestra de Ámsterdamy en la Lucerne Festival Orchestra. Asimismo, es miembro fundador de la Orquesta Mozart y posee un profundo conocimiento y comprensión de la música de cámara y el repertorio sinfónico. Actualmente, es su segunda temporada como Director Asistente de la Orquesta de París.



Macías estudió dirección de orquesta en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena con Mark Stringer. Ha dirigido conciertos con la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, la Orquesta de París, la Orquesta de Cámara de Lausana, la orquesta de Cámara de Ginebra, la Rela Filarmonía de Galicia, la Camerata de la Royal ConcertgebouwOrchestrade Ámsterdam y ahora con la Orquesta Joven de Andalucía.



Lucas Macías Navarro comenzó sus estudios musicales a la edad de nueve años y luego fue aceptado en la clase de oboe de Heinz Holliger en la Universidad de FreiburgimBreisgau, Alemania. Continuó sus estudios en la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín, y en Ginebra con Maurice Bourgue. Ha ganado varios concursos, incluyendo el Concurso Internacional de Oboe de Tokio de la Sony Music Foundation en 2006, además de realizar muchas grabaciones con el maestro Abbado en la Deutsche Grammophon, Claves Musics y Euroarts.



Asimismo, su interpretación está premiada con un ‘Grammy’ de la Música Clásica, Oboe Concerto-Sinfonía Concertante- Mozart y Haydn, junto a Claudio Abbado y la Orquesta Mozart de Bolonia.