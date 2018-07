Las mejores 'apps' para irte de vacaciones

Agencias

El móvil no solo nos acompaña, sino que es la herramienta con la que muchas veces organizamos las vacaciones. Y también la que nos saca de más de un apuro, por si nos perdemos, o nos ofrece listas interminables de lugares de interés a los que ir.

En este sentido, la plataforma Softonic, ha recogido una lista con aplicaciones que pueden sernos de utilidad, ya sea que estemos de vacaciones o a punto de cogerlas.

MASCOSTAS BIENVENIDAS

Mascotas bienvenidas es una aplicación para iOS y Android pensada para aquellas personas que tienen animales domésticos. No siempre es fácil ir de vacaciones con ellos, por ello, esta 'app' muestra dónde llevar al peludo de la casa, y para ello, permite hacer una búsqueda por categorías, con la ubicación o con una dirección.

ASK A NOMAD

La comunidad de viajeros de Ask a Nomad (disponible en iOS) tiene la respuesta a todas las preguntas que plantes sobre el destino de tus vacaciones. Basta con que escribas el texto y la 'app' detectará automáticamente la ciudad a la que haces referencia y pondrá etiquetas sobre lo que has preguntado. De esta forma, tu comentario podrá ser respondido por el resto de usuarios.

IPLAYA

Si planeas ir a la playa, esta aplicación para iOS y Android te muestra la información del tiempo, así como datos sobre las mareas, el viento, las olas, la temperatura del agua o las horas de sol de cada día.

SEGURIDAD VIAL RACE

Seguridad Vial RACE es una aplicación Android muy completa para los viajes por carretera. Incluye información sobre carreteras, itinerarios, posición de radares, incidencias, entre otros datos.

Seguridad Vial RACE también tiene un buscador de gasolineras, una sección de ayuda para aprender, por ejemplo, a cambiar una rueda y una mini-aplicación para recordar dónde has aparcado tu coche.

CITY MAPS 2GO MAPA OFFLINE

City Maps 2Go Mapa Offline es un recopilatorio de mapas con más de 7.500 guías para no perderte allá donde vayas. En esta versión gratuita para Android e iOS, podrás descargar hasta cinco mapas con lo mejor de cada lugar e incluir también información complementaria de Wikipedia, muy útil para los edificios y lugares emblemáticos.

CITYMAPPER

Si tienes previsto utilizar el transporte público en tu destino vacacional, nada mejor que Citymapper, disponible para iOS y Android. Y es que moverse por una gran ciudad no es tarea fácil, en especial si estás de viaje, pero esta 'app' te indica dónde estás y cómo puedes ir a un lugar concreto con diferentes medios: a pie, bicicleta, metro, autobús, tranvía, así como el tiempo que vas a tardar en llegar y la combinación que deberás realizar.

AROUNDME

Con AroundMe (iOS y Android) ofrece todos los locales cercanos a tu posición. Si eliges farmacias, por ejemplo, te mostrará en pantalla todas las cosas que hay a menos de siete kilómetros a la redonda, así como la posición exacta del establecimiento, teléfonos de contacto, la distancia, así como posibles rutas a través de Google Maps.

TRIP BUDGET CALCULATOR

Trip Budget Calculator, para Android, ayuda a estimar el coste de un viaje. Introduces los kilómetros totales, presionas el botón 'Calcular' y la aplicación te dice cuántos euros gastarás en gasolina, alojamiento y comida. También muestra cuánto tiempo durará el desplazamiento y cuánta gasolina vas a necesitar.