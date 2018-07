De aparcamiento público de pago, socavones y otras armas arrojadizas

Viernes, 13 julio 2018 | Leída 18 veces

Carta al director de Recuperemos Ayamonte

No nos equivoquemos el PSOE ha finalizado lo que no debería haber empezado, “defendella para no enmendalla”, a su actitud nos referimos, porque no hay que olvidar que fue el PSOE el único grupo que se abstuvo cuando se votó la retirada de los aparcamientos de pago, si ahora da un paso atrás y pone el aparato de su partido a funcionar es gracias a la presión de la gente que ya se estaba haciendo notar tanto en las redes sociales como e conversaciones en la calle.

¿Qué nos muestra esto? Que el partido socialista funciona a base de encuestas de intención de voto, su criterio veleidoso no es así cuando gobierna, no olvidemos que hemos sufrido con anterioridad los aparcamientos de pago por que fueron ellos los que lo impusieron.

Pero estamos a poco menos de un año de las elecciones y quieren recuperar como sea la alcaldía, así que qué más da si antes dije sí y ahora digo no si eso me puede garantizar arrebañar un puñado de votos. Por otro lado están los del PP con una pérdida de autoridad que los hace tambalear, agárrate Alberto que ya sólo te quedan para la precampaña los socavones cuando Giahsa (en manos del PSOE) pague al ayuntamiento y lo utilices para asfaltar. Eso si lo paga antes de las elecciones o los utiliza también como precampaña electoral, aunque esto de utilizar el dinero de todas y todos para hacer precampaña se les da muy bien a los dos. Porque hay otra pregunta para el PSOE, la Junta y el sursuncorda si fuera posible, ¿de qué bolsillos va a salir el dinero para pagar la indemnización a la empresa del parking?. Pues de nuestros bolsillos, del bolsillo de todas y todos los andaluces. Nunca hay responsabilidades políticas ni personales, tirando con pólvora ajena cualquiera hace un Palacio de Congresos o paga el lucro cesante de un aparcamiento de pago en terreno público.

Seguimos con el PP que sacando pecho y machismo rancio menosprecia a una mujer, la candidata del PSOE a la alcaldía, llamándola “chica “o “niña”, ascazo de quien tiene que dar ejemplo de comportamiento no machista pero donde se hace evidente que el ADN de la derecha casposa sale a relucir inevitablemente, “aguántese un poco señorito”, le recordaría Gracita Morales, déjelo para los pasillos de su próximo congreso.

¿Qué esperamos?. Esperamos disculpas de los dos grupos, cada uno por lo suyo y que dejen de hacer campaña porque toca trabajar y poner en marcha todo lo aprobado, que ya debe estar atascando los cajones de la Alcaldía, que no somos votos, somos gente, gente muy cabreada.

Recuperemos Ayamonte