Olvídense del pliego

Ricardo Ubric

Viernes, 13 julio 2018 | Leída 104 veces

El Recre no se va a vender este verano. No le interesa al equipo de gobierno, que no va a soltar el club como mínimo hasta la celebración de las próximas elecciones municipales. En los próximos días de nuevo enredarán con la publicación de otro pliego de condiciones. El enésimo ya… Aburren hasta las ovejas y lo peor es que políticos de la oposición, los recreativistas, los ciudadanos y los periodistas no alzamos la voz y contemplamos atónitos cómo se ríen constantemente de nosotros, como dañan una seña de identidad onubense y, quizás lo peor, como juegan con nuestros impuestos.

Si la ciudad se echó a la calle el famoso 22 de octubre de 2015 para protestar contra la nefasta gestión de Pablo Comas, ahora debería ocurrir tres cuartos de lo mismo con lo que está sucediendo en torno al Decano. O sea, del millón de euros de la campaña de salvación de Líberos del Decano nada se ha sabido, con lo cual parece altamente complicado que los que pusieron ese dinero a la larga puedan recibir alguna contraprestación. Y de los más de ocho millones de dinero público que en teoría se recuperarán cuando llegue un comprador para el Decano, pues también parece que con el paso de los días podemos ir olvidándonos de recuperarlo. Se ha pasado por incluir en un pliego la devolución de ese montante justo a la llegada de un nuevo dueño a que el que aparezca lo devuelva en diez años. O sea, que ni chicha ni limoná. Todo fue un brindis al sol político porque en esta ciudad el Recre es intocable. Y claro, así nos va. Que las infraestructuras hagan que seamos el culo del mundo, que haya calles que se caen a cachos o que los hospitales cada vez presten peores servicios no importa. Ahora, que el Recre pueda desaparecer ya sí que es un tema serio y casi ningún político se atreve a tener lo que hay que tener para hacer un planteamiento realista. El que quiera fútbol, que se lo pague. Hay mucho miedo a ir contra el Decano, que históricamente ha demostrado que puede dar y quitar alcaldes en las elecciones. Y mientras que los políticos lo utilizan a su antojo, son los aficionados y los ciudadanos los que pagan el pato. Porca miseria…

Es que no entra en cabeza humana lo que está haciendo el equipo de gobierno con el Recre tras la expropiación y sin embargo se está yendo de rositas e incluso hay quien aplaude su gestión. Siempre que han tratado de vender lo han hecho tarde y mal en tiempo y forma, y para cuando aparece un posible comprador, como fue el grupo de Paco Mendoza, todo son trabas. Apareció por sorpresa, no entraba en los planes del equipo de gobierno que se presentara sobra la bocina al concurso público y había que rechazarlo por lo civil o lo criminal. Créanme, ni aunque aparezca Florentino Pérez o un jeque árabe con 25 millones de euros de golpe y porrazo se va a vender el Decano este verano. Todo va a seguir igual y ya se inventarían alguna cláusula nueva dentro del pliego que va a salir a la luz en los próximos días para asegurar que cualquier posible nuevo aspirante tampoco cumple con los requisitos. A mí esta gente ya sinceramente me aburre. Es enredar por enredar. Es seguir riéndose de la ciudadanía. Y mientras tanto, préstamos y más préstamos y Eurosamop y Krypteia Capital que dentro de un tiempo habrán engordando sus arcas con nuestro dinero. Sí, con el de nuestros bolsillos. Porque va a salir de los impuestos que pagamos. De eso no les quepa ninguna duda.

Cada semana aparece un nuevo pufo, que ya ni siquiera se sabe si es legal o no, siendo el último en saltar el de los préstamos para hipotecar la Ciudad Deportiva. Deudas y más deudas. Fracasos y más fracasos en lo económico y en lo deportivo. Ahora manda Krypteia, que a tenor de lo que cuentan nuestros ‘hermanos’ de Córdoba son para echarles de comer aparte y dejarán esto como un solar cuando decidan marcharse. Gabriel Cruz, el alcalde de la ciudad, le vende su alma al diablo con el Recre. Esto podría ser su tumba política. Al tiempo. Peor no lo está pudiendo hacer, desde luego. O sea, una empresa que es descartada por la Mesa de Contratación porque está ‘tiesa’, de repente de la noche a la mañana se convierte en la nueva ‘dueña’ del Decano. Vaya arte. Y para eso ni siquiera le va a hacer falta acudir al próximo pliego de condiciones. Ya está todo arreglado a dedo. Ha prestado un dinero en una negociación unilateral con el equipo de gobierno y santas Pascuas. Ya Javier Jiménez pasa automáticamente a la cola de deudores junto a Juanma López. ¿Qué cuando cobrará todo lo que está poniendo más unos suculentos intereses? Pues el próximo mes de mayo una vez pasadas las elecciones, sean los socialistas los que sigan gobernando o sean ya otros los que reciban esa envenenada herencia de deudas, préstamos y auténtico pavor. Miren ustedes, el Recre a día de hoy es un cadáver y habría que ir pensando si lo mejor no es dejarlo morir y que en Huelva empiece de cero otro club. Casi 25 millones de euros de deuda en Segunda B, que van a seguir subiendo, es algo insostenible. No tiene parangón en otro equipo español. En ocasiones en la vida hay que ser realista y dejarse de sentimentalismos.

Los dos últimos meses que ha vivido el recreativismo son para linchar públicamente a más de uno. Para que se vaya de Huelva por patas. Pero nada, aquí todo es miel sobre hojuelas y ahora nos callarán con cinco o seis fichajes de futbolistas y con un entrenador que a decir verdad no tiene mala pinta, pero que seguramente tendrá que soportar los impagos a sus jugadores casi desde el primer mes de esta temporada. Si la pelotita entra, pues tampoco se hablará demasiado de lo extradeportivo, pero si el Decano vuelve a arrastrarse por la categoría, como en las tres últimas campañas, pues nuevamente tendremos lío. Y el aficionado ya está hastiado y cabizbajo. Es el único que ha dado la talla en este lustro infernal. Y eso que unos y otros lo han pisoteado. Ahora volverán a contarle los nuevos propietarios el cuento de la buena pipa, pero esta vez no van a picar y es complicado que haya más de seis o siete mil socios. Las cosas se han hecho y se están haciendo muy mal. Eurosamop ha fracasado y hay que seguir tragándoselo. El alcalde ha fracasado y los partidos de la oposición no le ponen la cara larga por miedo a que criticar al Recre les pase factura en las elecciones. Carlos Hita no se va pese a no tragar a Javier Jiménez de cuando coincidieron en el Córdoba porque es el único que cobra. Gente como Manolo Zambrano o Manolo Toledano cada vez pintan menos pero tampoco se marchan. En la plantilla no habrá apenas jugadores onubenses y lo de los escalafones inferiores apunta a ser de pena. Por ahora nadie ha levantado el teléfono para llamar a recreativistas de pura cepa como Jesús Vázquez o Núñez. Y así podría estar escribiéndoles hasta mañana. Pero no quiero cansarles, que para eso ya están todas las noticias (sobre todo institucionales) que por desgracia les tocará leer del Recre en los próximos días. Suerte para otra temporada en la que viviremos en el alambre porque los que mandan, con su desidia y lucha de egos, así lo han querido.