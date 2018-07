El runrún: ¿Un Eurovegas en Huelva?

Jueves, 12 julio 2018 | Leída 133 veces

Ya estuvieron dándole vueltas al asunto en la Comunidad de Madrid y quedó en nada y después fue el turno de Extremadura, descartándose también. Recientemente varios medios de comunicación afirma que el siguiente foco de oportunidad está en Andalucía. Tal y como informan desde Cinco días, el responsable de Triple Five en Europa, Paul Watson, ha confirmado que están buscando la ubicación idónea en España. ¿Tendrá Huelva opciones? Parece que lo tendría complicado tras los fracasos anteriores y ante las exigencias de los promotores, pero lo cierto es que Andalucía gusta por clima, paisajes y otros condicionantes estratégicos. Ahora mismo se habla de la costa del Sol, en Málaga, y la de Cádiz, pero si siguen cayendo fichas en el dominó igual Huelva entra en el tablero de juego. Se habla de un proyecto que implica una inversión de 3.400 millones de euros, una red de casinos, además de “otras actividades como parque temático, golf, actividades acuáticas, centro comercial, restauración y una inmensa capacidad hotelera”, apunta Cinco Días. En Málaga, con buenas comunicaciones por AVE y aeropuerto se habla de que entre los enclaves que se están estudiando está Manilva, un municipio que dispone de grandes bolsas de suelo con la calificación urbanística necesaria para acoger el proyecto, además de Mijas, Benahavís o Estepona. También está con la lupa puesta Cádiz, que tiene dos aeropuertos internacionales, y también mueven un tipo de turista específico, extranjero, de alto nivel adquisitivo, interesados en el golf, el vino e incluso la ornitología. ¿Puede competir Huelva con eso? En comunicaciones está claro que no, en parte de todo lo demás no tiene nada que envidiar a nadie. Lo claro es que con el paro que hay en la provincia las autoridades deberían tender la alfombra roja si se produce algún interés. El caso es que los canadienses no son tontos y se piensa mucho dónde invertir su dinero. Y su gestión les avala. El grupo canadiense es propietario de West Edmonton Mall en Canadá y Mall of America, un complejo en Mineápolis que recibe al año 40 millones de visitantes, más que la suma de Disneyland, el Gran Cañón y Graceland, según la compañía. También levanta en la actualidad otro gigante llamado American Dream en Nueva York. La realidad es que de momento un proyecto de estas características se resiste en España, donde no obstante se ha intentado. No salió adelante el ‘Gran Scala’, Las Vegas de Los Monegros, ni el Reino de Don Quijote en Ciudad Real, el ‘Eurovegas’ en Madrid de 2012, ‘Barcelona World’, ‘Wanda Campamento’ o el ‘Live! Resort’, etc. Mientras no haya emplazamiento definitivo hay esperanza. Crucemos los dedos.

Krypteia reina pero no gobierna. La presentación del nuevo entrenador del Recreativo de Huelva ha tenido algunas connotaciones que dejan entrever lo que sucede en el día a día del club recreativista. Junto a Rocio Plá y Óscar Carazo ha sido presentado ante los medios y la afición José María Salmerón, el cual se ha mostrado ambicioso ante un reto que se le antoja, cuanto menos, difícil por la inestabilidad institucional que sufre el club y por lo poco avanzado que está, a día de hoy, el plano deportivo. Por las instalaciones del Nuevo Colombino se ha dejado ver Javier Jiménez, cabeza visible de Krypteia Capital, el grupo inversor que, salvo sorpresa, pujará por las acciones del club onubense una vez salga públicamente el nuevo pliego de condiciones, el cual es cuestión de semanas. Sin embargo, algo relativamente significativo ha sido que el presidente del club, Manolo Zambrano, no se ha encontrado junto al entrenador, salvo al término de la misma para hacerse la foto habitual, en la presentación del nuevo entrenador. Nos surgen incógnitas sobre lo que se vive en el día a día dentro del club recreativista, sobre quién realiza qué labores y qué papel desempeñan los nuevos inquilinos del club y los que realmente forman parte del consejo. Por la rueda de prensa y las declaraciones de Jiménez, todo parece indicar que Krypteia comienza a hacer y deshacer dentro de la institución como puede, teniendo brevemente en cuenta a los miembros que llevan trabajando por el Recreativo desde que se expropiara el club al último propietario así que, de momento, Krypteia reina, pero no gobierna.

Un actor onubense triunfa en México. Cristian Gamero es un actor onubense todavía poco conocido en nuestro país pero cuya fama está traspasando fronteras. Sin ir más lejos, ha tenido la gran oportunidad de participar en México en una de las series del momento, "Luis Miguel, la serie", que está producida por Netflix y Telemundo, y en la que da vida al personaje "Bosco". En dicha serie ha tenido la ocasión de rodar algunas escenas, por ejemplo, con Óscar Jaenada, uno de sus ídolos de siempre. Además, el próximo mes de de octubre se estrenará en España la cinta "Sin fin", en la que el actor onubense interpreta a "Lucas". La película está protagonizada por Javier Rey y María León, lo que a buen seguro que le servirá a Gamero para que empiecen a conocerle más en nuestro país, donde también trabajó ya en "El ministerio del tiempo". Y en una entrevista concedida al portal debate.com.mx, deja detalles bastante personales de su vida e infancia, como por ejemplo que cuando tenía 16 años compitió en varios torneos de boxeo, una de sus pasiones y por la que conoce a Kelvin de la Nieve.