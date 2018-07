Once regatistas representan al CDNPU en el VI Trofeo de Verano Regata Almirante Cervera

huelva24.com

Jueves, 12 julio 2018

Vela

Van a participar 400 barcos de la clase óptimist y se esperan vientos medios en un sitio donde no hay oleaje, lo que facilitará la formación de los más pequeños. La organización contempla dos categorías, sub 16 y sub 13, aunque en esta última también estarán encuadrados chicos y chicas de once años.

“Desplazamos prácticamente a toda la cantera de la Escuela de Vela y este tipo de regatas nos viene muy bien para preparar la próxima temporada, que arrancará en septiembre con el Provincial. Estamos muy contentos del progreso de los chicos y esperamos que aquí demuestren todo lo que han progresado”, dijo Paco Villalba, director deportivo del CDNPU.

La regata arranca el viernes y acaba el domingo y participarán la mayoría de clubes andaluces que tienen el mismo propósito que el Club Deportivo Náutico de Punta Umbría.