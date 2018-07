Y Huelva perdió el tren: El Enrique Benítez seguirá en EBA

huelva24.com

Jueves, 12 julio 2018

A pesar de todo, el CDB Enrique Benítez, en palabras de su presidente Enrique Escalante, manda un mensaje positivo a la afición: “Queríamos jugar en LEB Plata y no ha sido posible. Pero no debemos ser negativos ni derrotistas. El club no ha parado de crecer en los últimos años. Hemos conseguido recuperar la ilusión por el baloncesto en Huelva y vamos a seguir luchando, ahora más que nunca, por hacer realidad nuestro sueño”.

El club agradece los apoyos recibidos. “Que no salgamos en LEB Plata no quiere decir que no hayamos encontrado apoyos en el camino. Queremos dar las gracias a los que se han sumado al proyecto y que harán que podamos luchar con más energía y con más posibilidades de alcanzar el sueño de Plata cuanto antes. Y gracias, cómo no, a la afición. Todo el club siente vuestro apoyo. Juntos somos más fuertes, y como dice nuestro eslogan: Somos uno”, finaliza Enrique Escalante.

Los rivales del Enrique Benítez en la próxima temporada

Ya están confeccionados los grupos de la Liga EBA. El CDB Enrique Benítez es el máximo representante del baloncesto onubense, único club de Huelva y provincia que jugará en liga EBA, en el grupo D junto al CB Almería, ULB La Línea, CB Cimbis, UDEA Algeciras, C.A.M. Enrique Soler, Unicaja, CB Andújar, Cáceres Basket, Real Betis EPlus. CB Utrera, CB Coín, CB Marbella, CB San Fernando, Basket Benahavis, CB Novaschool, CB Cazorla, CB Martos, y el CD Cordobasket. Queda por cubrir una plaza, por lo que se ha ampliado el plazo hasta el miércoles 18 de julio.