Sobre la Ciudad Deportiva del Recre pesan dos hipotecas: una a favor de Striker Alnesa y otra a favor de Krypteia Capital

DIRIGENTES CHAPUCEROS.

“ Que este Ayuntamiento presente un nuevo pliego sin aportar las auditorías del RECRE desde ¡¡¡¡¡2014!!!!!!!, sin que se haya concluido la auditoría forense y sin que este abierta la hoja registral, me hace perder toda esperanza en este equipo de gobierno. Es imposible que las auditorías no estén concluidas., ni queriendo hacer las cosas mal.Lo único que saben hacer es ir de chapuza en chapuza. Es inútil pretender que hagan una cosa ni regular, sólo sirven para que se rían de nosotros ante tanto dislate.

TENEMOS UNOS GOBERNANTES EN EL AYUNTAMIENTO QUE NO SIRVEN NI PARA DIRIGIR UNA COMUNIDAD DE VECINOS DE UNA PLANTA!!!!!!!

ESTO ES LO QUE HAY , NO PODEMOS PEDIR MÁS, SON UNOS INÚTILES. „