José María Salmerón: "Me han prometido que no van a suceder los impagos"

Jueves, 12 julio 2018 | Leída 271 veces

Comienza a andar el Recreativo de Huelva cuando se cumple exactamente un año de la llegada de Javier Casquero al Decano. Todo queda en mera casualidad, algo que quizás no sea tanto la no representación del Consejo de Administración en la presentación del ansiado entrenador, aunque el presidente del club, Manolo Zambrano, se fotografió con él al término de la misma. José María Salmerón ha comparecido hoy ante los medios con el director deportivo del club, Óscar Carazo.

Salmerón ha comenzado la rueda de prensa agradeciendo al club por el interés y la confianza hacia su persona. “Entendí que dentro de las dificultades que tiene este club, tan importante para la afición, para mi era un reto hacer un equipo competitivo dentro de las circunstancias y estoy encantado porque es un gran equipo, una gran ciudad, una gran afición y me lo tomo como un reto “

Sobre la llegada de la oferta por parte del Recre, Salmerón ha indicado que “nada más terminar la competición tuve la oferta del Recre, pero también tenía otras y por unas circunstancias u otras entendí que este es un gran club, sé de las dificultades que tiene y es un reto que me ilusiona el hecho de crear un equipo competitivo, que sea seña de identidad de esta ciudad y que de buenos resultados que es lo importante. Tenía muchas ofertas y pretendía estar tranquilo y ver otras situaciones pero Óscar también ha insistido mucho durante estos 15 días que estamos hablando y estoy encantado de venir aquí”, afirmaba Salmerón.

No ha querido prometer algo que, a priori, parece indicar que será un objetivo ambicioso pero complicado como es pelear por el ascenso. Para el nuevo técnico recreativista, lo más importante “es confeccionar un equipo y a día de hoy estamos trabajando para que lleguen los jugadores lo antes posible. Lo fácil es decir lo típico de los entrenadores, pero intento sacarle el máximo rendimiento a los jugadores que tengo, que sepan dominar las transiciones, dominar las fases de juego dentro de cualquier partido, sumaremos las cualidades con el equipo que tenga. Intentaremos que sea un equipo que juegue bien y se consigan los objetivos.”

La sensación de cautela ha quedado patente en las palabras del nuevo técnico recreativista que aboga por ser “consciente dónde ha estado el equipo estos años, y no podemos ponernos la cota muy alta porque es inútil, hay que ir poco a poco, creo que, entre todos vosotros, ir trabajando, consolidar una base importante y que el año que viene no tengamos que hacer un equipo nuevo. Este club hay que consolidarlo y me planteo trabajar y planificar para que el primer partido podamos ganarlo.”

La posible publicación, otra vez, del pliego de condiciones para la venta de las acciones del club y los sufridos impagos que ha habido estas temporadas atrás, al técnico almeriense le han prometido que “no van a suceder los impagos, vengo de jugar una liguilla de ascenso y con una plantilla de tres meses de impagos y jugar otra temporada con este inconveniente es un trago insuperable. Hemos de adaptarnos al presupuesto para que todos cobren y darle la credibilidad al club. Ahora mismo tenemos una afición espectacular, pero necesitamos estabilidad y nos cuesta muchísimo traer a cualquier jugador”, ha señalado el técnico.

Cuestionado sobre la pretemporada y sobre los pocos jugadores con los que cuenta actualmente el entrenador, a Salmerón le preocupa la situación aunque afirma que “estamos trabajando mano a mano en cuanto a fichajes, pero somos conscientes y realmente van a llegar jugadores muy pronto. Hay cosas que están hechas y llegarán, no podemos pretender decir cantidades, como están haciendo otros clubes, porque luego eso trae problemas. Tenía propuestas muy importante que he rechazado porque, realmente mi palabra y mi ilusión por estar aquí, es muy grande”

Uno de los problemas que está habiendo en el club es la salida de muchos jugadores de la cantera recreativista que, incluso, están reforzando a posible equipos del mismo grupo IV. Para Salmerón, la cantera es relevante puesto que se considera “un entrenador que viene de trabajar la cantera. En Murcia saqué a un chico que venía de jugar muy poco y está trabajando bien con el Córdoba. Todos tendrán su oportunidad y será un reto encontrar la identidad de ese chico onubense que juegue en el Recre”

Firma Salmerón un contrato de una temporada con una renovación en el caso de ascenso, aunque el reto se queda lejano puesto que las temporadas del Recreativo desde su descenso ha sido por la pelea para evitar el descenso. “Venimos de años salvando la categoría en los últimos partidos y nunca he dicho que vaya a optar por ninguna situación a la que le faltan 8-10 meses para saber. Intento estar tranquilo y he tenido proyectos para estar arriba y por la entidad de este club, quiero trabajar. No habría problema por renovar, pero no podemos hipotecar al club, vamos viendo todas las situaciones que se van viviendo. Creo que podemos optar a todo, pero vamos a ir tranquilos y vamos a pensar en el primer partido.”

Por último, al técnico se le ha preguntado por la afición, el reto de reenganchar a una afición hastiada que deberá observar un aliciente para volver a conseguir ser el equipo con más abonados de la categoría. “Debemos de tener ese reto, esta afición es muy grande y estoy seguro que vamos a tener 10.000 socios”