La exposición Post no bills conforma la tercera edición del ciclo Estación Cero en el Museo de Huelva

huelva24.com

Jueves, 12 julio 2018 | Leída 10 veces

Hasta el 3 de septiembre

En esta ocasión contará con las obras de Asunción Lozano y Pedro Osakar en la muestra ‘Post no bills’ (prohibido fijar carteles) como idea que aglutina el proyecto de esta exposición. Un dispositivo de creación de pensamiento, una manera de enunciar un relato desde una mirada con sentido crítico y político.

La ciudad como un espacio público de experiencias es la base de esta exposición. La calle está sometida a una infinidad de pequeños acontecimientos que fijan huellas, pero que permanecen invisibles y no trascienden en la mayoría de las ocasiones. Salimos a la calle como usuarios conducidos por acciones cotidianas como tomar un autobús, conducir una bicicleta, hacer cola para pagar, aprender a reciclar la basura. Estos usos y costumbres definen un escenario colectivo y sugerente en el que se sumergen estos artistas.

‘Post no bills’ es una agrupación de mapas, imágenes y textos que funcionan igual que las anotaciones de un cuaderno de viaje. Una herramienta para la comprensión de un barrio en una ciudad cualquiera, icónica, dura, excesiva y desbordante. Esta exposición explora las fuerzas invisibles y las leyes no escritas que explican cómo usamos la ciudad. Asunción Lozano y Pedro Osakar toman como punto de partida la experiencia de los emplazamientos en los que han estado, desde su particular mirada. Todo ello les sirve para aglutinar y poner un cierto orden en la memoria de estos espacios compartidos.

Las ciudades están hechas de escenas con un significado propio que los artistas interpretan y desgranan en esta muestra. Las referencias usadas son cartografías y mapas, superficies, representación tridimensional, emplazamientos, fragmentos, rutas, laberintos, senderos, monumentos, casas, banderas, señales, normas y prohibiciones.

Lozano y Osakar viven en Granada y ambos son artistas y profesores de la Facultad de Bellas Artes de esta ciudad. Han presentado su trabajo en más de 15 exposiciones individuales y cerca de 50 colectivas. Su obra está incluida en varias colecciones públicas y privadas, y se les han otorgado numerosos premios y becas. Han expuesto por todo el país y también en la ‘Happylucky no.1 Gallery’ de Nueva York.