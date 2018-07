Los comerciantes del Mercado de San Sebastián reclaman en la calle una carpa pagada por el Ayuntamiento

Mario Asensio

Jueves, 12 julio 2018 | Leída 146 veces

Cuentan con el apoyo de la oposición

Armados con silbatos, bocinas, megáfonos, pancartas y sus gargantas, los comerciantes del Mercado de San Sebastián se han echado a la calle en la mañana de este jueves para reclamar al Ayuntamiento de Huelva una solución viable a su situación. El consistorio quiere iniciar las obras del edificio y desalojarlos para que se vayan a la calle, mientras que las 40 familias que viven de sus puestos defienden una carpa en los terrenos del antiguo Manuel Lois sufragada por el consistorio, que es el propietario del mercado.

Juan Carlos Salguero, presidente de la Asociación de comerciantes del Mercado de San Sebastián, que tomó la palabra para leer un manifiesto ante el Ayuntamiento, explicó a huelva24.com que el “abandono del mercado ha sido general y absoluto” y que “hasta ahora” no han recibido ninguna comunicación por parte del Equipo de Gobierno socialista.

Por el contrario, ha destacado que la oposición en bloque ha respaldado sus quejas y propuesta de que se instale la carpa. “La tiene que pagar íntegramente el Ayuntamiento, como en cualquier ciudad donde se han hecho obras. El mercado es municipal. Nosotros actualizaremos las concesiones y pagaremos en función de los metros cuadrados que tengamos cada puesto en la carpa, a eso no nos hemos negado nunca”, ha expresado.

También ha señalado que necesitan tiempo para estos cambios y no quieren perder negocio en los traslados. “No podemos abandonar el mercado ahora. El informe sanitario es del 6 e julio y no nos podemos ir tan rápido. Además si son 10 días sería el día 16 y no el 14 el desalojo. Nuestro abogado lo está estudiando todo, porque no nos podemos ir para casa dos meses”.

Las proclamas lanzadas al aire con repetida insistencia por los manifestantes, que abandonaron por completo sus puestos para defender sus derechos, lo decían todo acerca de cómo ven la situación. “Basta ya queremos trabajar”, “Carpa sí, desalojo no” y “ Mercado unido jamás será vencido”, un grito este último que cobró más sentido aún cuando se concentraron a las puertas del también mercado municipal del Carmen, donde muchos de sus compañeros abandonaron sus puestos para unirse a sus reivindicaciones y cánticos llevándose silbatos a la boca.

Agradecidos por un respaldo tan importante, al que se sumó la de varios representantes de grupos de la oposición municipal, la manifestación continuó por la Avenida Italia hacia la calle Marina para irrumpir en el casco antiguo de la ciudad, donde los vecinos se asomaban a los balcones y se sorprendían quienes desayunaban en las terrazas o entraban o salían de los comercios. El trayecto les llevó a las puertas del Ayuntamiento de Huelva, donde el ruido se hizo más presente. Allí la lectura de un comunicado dejó clara su postura. Ahora es el momento de que el alcalde, Gabriel Cruz, y su equipo de gobierno respondan.