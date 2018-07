Iván Robles se va "con la conciencia muy tranquila porque me he dejado cada día el alma por esta camiseta"

huelva24.com

Miércoles, 11 julio 2018 | Leída 11 veces

fútbol > recreativo

"Llegó el día. Hoy después de 11 años tengo que decir adiós al equipo que me ha visto crecer y que me corre por las venas. Me voy con la conciencia muy tranquila porque me he dejado cada día el alma por esta camiseta. Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido la confianza depositada en mí, ya que todos habéis puesto ese pequeño grano de arena para que pudiera cumplir el sueño de defender al Decano. Nunca se me olvidará el debut en el Colombino, aún se me eriza la piel al recordarlo.

Ahora toca coger otro camino, nuevo e ilusionante para mí, así que por último solo me queda desearle lo mejor al Recreativo de Huelva, mi Recre, para que este año vuelva a la categoría donde mínimo merece estar. Y a vosotros, afición, infinitas gracias por todas las muestras de apoyo que siempre he recibido tanto en los malos como en los buenos momentos. Por último dar las gracias a mi nuevo club (Unionistas de Salamanca CF) por la confianza depositada en mí, sin duda será un gran año", ha escrito Iván Robles.