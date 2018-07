El catedrático de Derecho Penal de la UHU Juan Carlos Ferré gana el premio FIA al mejor libro de 2018

huelva24.com

Miércoles, 11 julio 2018 | Leída 13 veces

Con una obra sobre los delitos contra Hacienda y la Seguridad Social

Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social conforman “un particular espacio jurídico, que ha sido caracterizado doctrinalmente como el eje del derecho penal económico”, según explica Juan Carlos Ferré. Se trata de conductas que hasta no hace mucho eran prácticamente ignoradas por el sistema punitivo, “sobre las que existía una histórica indiferencia ética, porque la percepción social consideraba que no había reproche moral alguno en evadir impuestos”, detalla el profesor. Pero todo eso ha cambiado y en la actualidad estamos ante un espacio de alta complejidad en el que convergen conceptos penales, tributarios y procesales.

El trabajo de Juan Carlos Ferré se ocupa de realizar un análisis exhaustivo de todos estos delitos y sus peculiaridades, tras las innumerables reformas operadas desde la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal de 1977 hasta nuestros días: el bien jurídico tutelado, la autoría y participación, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, empresarios y asesores fiscales, las liquidaciones vinculadas a delito (LVD), la regularización tributaria, la amnistía fiscal, el blanqueo de capitales, la prescripción, la defraudación contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, el fraude de prestaciones de la Seguridad Social, el delito de fraude de subvenciones, el delito contable-tributario o el delito de contrabando, entre otros.

La obra se estructura sobre dos ejes. Por una parte, la elaboración dogmática que aporta argumentos que provienen de los ámbitos penales y tributarios. Por otra parte, se hace permanente referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, actualizada hasta finales de 2017, decisiones que se han ocupado con mucha asiduidad de los delitos aquí analizados. “Esta opción metodológica enriquece considerablemente el desarrollo de los temas abordados y dota a este trabajo de un perfil ilustrativo y práctico”, concluye Juan Carlos Ferré.

El premio fue otorgado en una ceremonia celebrada durante la 54 Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados FIA/IABA celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

La FIA/IABA es una organización internacional de abogados y estudiantes de Derecho, que integra a todos los colegios de abogados de América, España y Francia, además de universidades, despachos de abogados y juristas miembros individuales. Tiene sede en Washington D.C. (USA), fundada en 1940 para el fomento y preservación del Estado de Derecho, de la Democracia, de la Administración de Justicia y defensa del ejercicio profesional.