Los comerciantes del Mercado de San Sebastián recogen firmas para evitar su inminente desalojo

Mario Asensio

Miércoles, 11 julio 2018 | Leída 29 veces

Piden al Ayuntamiento que recapacite

En la petición de la recogida de firmas se explica que el Ayuntamiento de Huelva quiere rehabilitar este mercado con unas obras que durarán en principio un año y que para que los comerciantes siguieran trabajando mientras se reunieron en varias ocasiones pero les ofrecieron “alternativas inviables”. “Nosotros como comerciantes solicitamos que nos monten una carpa para poder seguir con la actividad comercial, como ya se han realizado en otras ciudades, pero el Ayuntamiento no quiere hacer frente a este gasto de la carpa y nos dan soluciones inviables”.

“Después de tantas reuniones no dan su brazo a torcer, y sólo tienen claro una cosa que el día 14 de julio 2018 tenemos que desalojar nuestros puestos de trabajo y llevarnos nuestras pertenencias. De no ser así, según el Ayuntamiento no tendríamos derecho a reclamar nada”, prosigue el escrito.

Su idea es conseguir que desde el consistorio onubense “recapaciten y entiendan nuestra situación, somos muchas familias con hipotecas ,gastos, etc, unidades familiares que nos iríamos a la ruina total, estamos ya desesperados, lo que pedimos es una solución ya”.

ESTA ES LA PETICIÓN

https://www.change.org/p/ayuntamiento-huelva-desalojo-inminente-de-los-comerciantes-del-mercado-san-sebasti%C3%A1n-ay%C3%BAdanos-a-paralizarlo