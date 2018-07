El Centro de Transfusión de Huelva organiza este verano más de medio centenar de colectas de sangre

huelva24.com

Miércoles, 11 julio 2018 | Leída 16 veces

Para garantizar el abastecimiento de los hospitales

12.31h. El Autobús de la Donación visitará en agosto las localidades costeras de Matalascañas, El Portil y Mazagón con vistas a acercar esta práctica a los veraneantes. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organizará durante los meses de julio y agosto más de medio centenar de colectas a través de sus unidades móviles con el objetivo de garantizar el abastecimiento de hemoderivados de los hospitales onubenses y que éstos puedan desarrollar su actividad con total normalidad en estas fechas, en las que se produce un descenso en las donaciones por la llegada del periodo vacacional.

Para este mes se han programado un total de 29 colectas y otras 25 en agosto, unas cifras que se han reforzado para dar respuesta al incremento del número de donaciones que se necesitan diariamente en la provincia con vistas a cubrir las peticiones de sangre generadas desde el sistema sanitario, que han aumentado de 60 a 80.

Dentro de esta campaña veraniega el Autobús de la Donación visitará varias localidades costeras a fin de acercar esta práctica solidaria tanto a los residentes habituales como a turistas. En concreto, estará en Matalascañas el 1 de agosto, en El Portil los días 2 y 22 de agosto y en Mazagón el 21 de agosto.

El autobús es un recurso de la Consejería de Salud especialmente indicado para facilitar la donación de sangre en aquellos puntos donde no es posible instalar un punto de extracción convencional, tales como pequeñas empresas, zonas de paso de transeúntes o lugares con una gran afluencia de visitantes, como ocurre en estas fechas en las playas de Huelva.

Se trata de un dispositivo, con una longitud de 12 metros, que se encuentra equipado con salas de recepción de donantes, reconocimiento médico, donación con cinco camillas y refrigerio o reposo. También dispone de sistema de megafonía, aire acondicionado, equipo de música y televisor, todo ello con la finalidad de hacer lo más agradable posible la estancia del donante. Por su parte, el equipo sanitario que atiende a los usuarios está integrado por un médico, dos enfermeras y un celador-conductor.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro de transfusión realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo en concreto a un apartado específico en la página principal denominado ‘Donar sangre’, así como a través de la app ‘Dona Sangre Andalucía’, la aplicación oficial de la red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza, que se puede descargar de manera gratuita tanto en los dispositivos móviles con sistema Android como los que utilizan el sistema IOS (Apple).

La Junta y el Centro de Transfusión, Tejidos y Células agradecen la respuesta que los onubenses siempre muestran ante este tipo de iniciativas y su solidaridad e invitan a la ciudadanía a participar para que puedan mantenerse las reservas necesarias.

Junto con esta campaña veraniega, los onubenses que quieran apoyar esta práctica también pueden acudir directamente al centro de transfusión, que está ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público durante el verano de lunes a viernes de 9 a 14 horas. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.

En este sentido, es necesario recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria diaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo.

Actividad

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha registrado en el primer semestre del año un total de 10.027 donaciones, de las que 9.345 han sido de sangre y 682 de plasma, cifras similares a las del mismo periodo de 2017 y que mantienen la tasa global de donación en la provincia en 37 donaciones por cada 1.000 habitantes, la tercera más alta de Andalucía.