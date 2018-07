El runrún: Marta Soto pone voz a la selección

Martes, 10 julio 2018 | Leída 61 veces

Bien es sabido que en el mundo del deporte la música es importante y los equipos tienen himnos, los deportistas se motivan con música y la afición las canta para animar. Pues Soto, que además de cantar como los ángeles compone de igual manera, ha sido elegida por la Federación Española de Baloncesto para poner voz al espíritu que impulsa a la selección femenina de baloncesto. Su tema un sueño compartido ha gustado muchísimo y este martes ha salido en varios telediarios. Esperamos que suene mucho esta canción, porque será signo de que le va bien a esta onubense y sigue triunfando y también de que crece la ilusión en torno a la selección femenina y llega lejos en sus competiciones importantes, como en el camino hacia la Copa del Mundo. Su canción "recoge con fidelidad los valores que comparte el equipo español y que serán claves para su desafío de competir por este título ante la afición española". Tanto es así que la FEB ha adoptado ese mismo nombre para la gira de preparación del equipo que comenzó en Palma y se desarrollará a lo largo del verano.

Y Laura Sánchez se casó. Sin prisa, porque para qué, si su vida en común era ya una realidad. Los motivos que han hecho que este haya sido el momento elegido los desconocemos, la verdad, pero sí que hemos podido saber a través de las redes sociales –de Instagram, para más señas- que nuestra ‘top model’ más reputada, Laura Sánchez, se ha casado con el que es su pareja desde hace casi una década, David Ascanio. Radiante de felicidad la hemos podido ver en las fotos de la boda que, eso sí, se ha saltado la tradición y en este caso no ha sido en la tierra de la novia, sino en la de él, Tenerife, isla que ha dejado un marco incomparable para las instantáneas. Que oye, también hubiesen quedado la mar de bonitas en cualquiera de nuestras playas, pero sea donde sea, lo importante es lo que dejan ver, que es mucha alegría por parte de la pareja. ¡Felicidades a ellos!

La Feria del Caballo cambia para no volver a fracasar. Después de dos ediciones fallidas en Isla Chica, ya que el recinto elegido para la celebración, en la explanada del viejo estadio, no era el más acertado, la Feria del Caballo de Huelva intentará acertar este año y para ello ha decidido cambiar de ubicación. Así, en esta ocasión, y entre los días 19 al 21 de octubre, se celebrará en el Parque de Zafra, que dispondrá de tres espacios diferenciados, todos ellos en clara relación con la cultura del mundo del caballo: zona de exposiciones y comercial, zona de paseo de caballos, casetas y espacios de hostelería y zona de exhibiciones. Según destacan los organizadores del evento, "la elección de este espacio viene determinado por varias premisas: su céntrica situación que lo hace ideal para integrar la feria dentro del casco urbano, algo que entendemos necesario para su implantación; se celebrará en un espacio completamente comunicado por trasporte público lo que mejora la sostenibilidad y la accesibilidad; es un marco inmejorable a nivel paisajístico; se trata de un espacio seguro debido a su cantidad de accesos lo que permitirían una rápida evacuación y a la vez al ser perimetrado garantizaría el fácil control de los asistentes; es una zona zona relativamente alejada de las áreas residenciales y que no implica ningún tipo de incomodidad ni perdida de servicios; existe una posibilidad cercana de aparcamientos y zona de descarga para los equinos y los carruajes; y cercanía en los aledaños de espacios para una feria comercial y para una pista de exhibiciones; espacio para la colocación de casetas y establecimientos de hostelería". Es decir, que han buscado corregir el grave perjuicio que la Feria del Caballo le causaba a los vecinos de Isla Chica, tanto por los ruidos como sobre todo por el problema del tráfico, al no dejar prácticamente ningún aparcamiento en tan concurrida zona.