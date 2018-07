Miguel Ángel Medina se prepara la para Copa del Mundo tras un agridulce Nacional

Mario Asensio

Tiro con Arco

14.03 h. El autor del récord de España absoluto de arco compuesto logró la mínima para el Campeonato de Europa pero sólo conquistó una medalla de las tres a la que aspiraba. En la modalidad individual un fallo en arco le impidió competir en octavos. “Estoy preparando todo el material para que no me vuelva a dar problemas en Berlín", afirma.

Miguel Ángel Medina, arquero lepero del Club Asirio, regresó de disputar en Santander el Campeonato de España con un sabor agridulce. Hizo la mínima para el Campeonato de Europa y allí será internacional por segunda vez tras debutar en los próximos días en la Copa del Mundo de Berlín, pero sólo logró un bronce con el equipo andaluz mixto y problemas técnicos le impidieron rendir al nivel esperado en la competición individual, donde era favorito tras batir el récord de España.

Medina comentó a huelva24.com que “estoy preparando todo el material para que no me vuelva a dar problemas en Berlín. Tuve la mala suerte que en la eliminatoria de octavos de final, en la que se me terminó de desajustar unas piezas del arco y no pude solucionarlo en el momento y los jueces no me permitían poder parar la eliminatoria porque ahí no está permitido. Después de quedar eliminado, me concedió la federación cántabra el poder ir a sus instalaciones y allí pude repararlo para seguir compitiendo por equipos autónomo masculino y mixto”.

En la competición por equipos masculina con Andalucía su equipo iba “perfectamente” y “todo fluía con normalidad, ganando a los contrincantes pero en la última flecha uno de los compañeros se quedó casi sin tiempo y con los nervios se le cayó la flecha del reposaflechas y ya aun tirando fuera de tiempo metió un nulo y perdimos 20,10 por haber tirado fuera de tiempo y 10 por no coger ningún punto en esa última flecha”.

Ya por último en la competición por equipos mixtos fueron eliminando a varios contrincantes pero cayeron con Castilla y León, que a la postre fueron oro. “Caímos en esas semifinales, aún así optábamos por el bronce contra Aragón y logramos hacernos con la medalla con una puntuación de 148-145”.

El arquero lepero concluyó que “no han sido los resultados con los que me esperaba encontrar, pero logré conseguir mi plaza para el Europeo aún teniendo el arco dándome fallo y este próximo día 15 ya salgo hacia Berlín para la Copa del Mundo”.

Ya mira a Berlín y asegura que “mi objetivo es conseguir un podio en los internacionales, aunque me enfrento a los más grandes a nivel mundial y europeo”. Ve fuertes a los representantes de países como Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, Francia, Turquía e Italia.

“Si el arco me va perfecto como siempre seguro que si puedo estar compitiendo con ellos. Lo he revisado todo y lo he ajustado de nuevo para entrenar bien estos días y sacarle el mejor partido en Alemania”, aseguró el onubense, que también apuntó que “si consiguiese un buen patrocinador que me aportase un segundo material completo para utilizar rápidamente en casos como lo que me ocurrió en el campeonato de España. La cosa cambiaría mucho, por eso tengo que tener un cuidado extremo con el material que tengo porque lo más mínimo que le ocurra se destroza un campeonato bien a nivel nacional como internacional”.