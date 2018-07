Punta Umbría proyecta la película 'El hombre que nunca existió'

huelva24.com

Martes, 10 julio 2018 | Leída 6 veces

Este miércoles

En 2018 se cumplen 75 años de la aparición del cadáver de William Martin en Punta Umbría y el municipio lo conmemora poniendo en valor el legado que los británicos dejaron en este enclave costero.

'El hombre que nuncan existió', 'The Man Who Never Was', es una película británica de 1956 que lleva al cine el libro que escribió en el 53 Ewen Montagu, sobre la Operación Carne Picada. Este plan, que tiene a Punta Umbría como escenario principal, cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial.