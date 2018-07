El runrún: El alegato de García por el ‘kilómetro cero’

huelva24.com

Lunes, 9 julio 2018

Décadas de éxitos y uno de los públicos más fieles de la escena española lo avalan. Pero además es de agradecer el mensaje que quiso dejar con su concierto, a quién se lo dedicó y las reivindicaciones que realizó. Porque Manolo García no sólo hizo disfrutar al público con sus canciones, sino que también lanzó un alegato a favor del movimiento Ganaderas en red –los despistados pueden echar un ojo aquí-, la simplificación de las trabas burocráticas, y el comercio de proximidad y los productos de cercanía y de kilómetro cero. El ex de El último de la fila no sólo mostró su apoyo a las reivindicaciones de las ganaderas y se ofreció a cantar con ellas, sino que también defendió la necesidad de apostar por lo sano, lo natural, lo que producen nuestros vecinos y vecinas en vez de lo que nos tratan de vender las multinacionales. Desde el escenario del Foro y ante la escucha atenta de miles de personas, el artista dejó claro en La Rábida cuál es su opción de consumo: la de lo cercano y de temporada. Estupendo concierto, estupendo mensaje también.

El Recre no tiene ya ni página web. Anda descabezado el Recre, o quizás le esté ocurriendo precisamente lo contrario, que en los últimos tiempos esté teniendo más jefes que indios. El caso es que los consejeros están como locos por la música porque el alcalde de Huelva, dueño del club, venda y así puedan marcharse. Pero mientras eso no ocurra, que parece que antes de las elecciones municipales del próximo año no va a ocurrir, los que van a mandar (y Dios nos coja confesados a todos) son la gente de Krypteia Capital y Eurosamop. La liga finalizó hace dos meses y por ahora el Decano sólo ha anunciado un fichaje, el del delantero isleño Caye Quintana. Pero nada más se sabe del próximo proyecto que debería haber echado a andar esta semana para comenzar la pretemporada. Ni hay entrenador, ni hay campaña de socios, ni hay rival para el Trofeo Colombino ni para ningún amistoso, faltan por llegar más de diez refuerzos... Por no funcionar a día de hoy en un club opaco y sin nada que ofrecerle a sus seguidores, no funciona ni la página web. Un tema que deberán solucionar en las próximas horas los que tengan que hacerlo, que por ahora prefieren mandar mensajes de humo a través de las redes sociales. Pero poco más, y eso no se lo merece ni el Recre ni Huelva.

Una canción para animar a Sabina. Como sabrán sus más incondicionales, especialmente, el maestro Joaquín Sabina anda malito. Ya había cancelado algún concierto en su gira ‘Lo niego todo’ y en su recital de Madrid se tuvo que bajar del escenario tras hora y pico al encontrarse mal. Su gira quedó en el aire pero lo importante es que se recupere, como desean los que más le admiran. Bien podría levantarle el ánimo una joya de canción que tiene mucho de él, de su estilo melódico, de cómo hila las frases y algunas palabras fetiche y que habla de Madrid. Hasta en un momento del tema se clava su voz en un verso. El título ya se alinea humildemente a la estela de una canción incomparable como ‘Peces de Ciudad’ y se llama ‘Jurelillos de urbe’. La firma y la interpretación es cien por cien onubense y viene con mucho cariño, pues es obra de Antílopez, Miguel Ángel Márquez y Félix López, con los que canta Mara Barros, que ha acompañado a Sabina en directo en los últimos años y a la que el flaco de Úbeda le tiene mucho cariño. El tema está incluido en el disco ‘Desprendimiento de Rutina’, pero se interpretó para la ocasión en la colección de ‘Artistas desde el sofá de casa’ del dúo isleño, que cantan de vez en cuando con otro artista algo de su repertorio en Youtube. Los tres dejan una buena muestra de su calidad en cinco minutos que merece la pena escuchar y disfrutar. No pocos profesionales de la música la han alabado. Además, en apenas seis días se acerca a las 10.000 reproducciones. Su colofón dice “Quien supiera escribirle a Madrid como llora Sabina”. Por aquí lo dejamos para quien lo conozca aún.