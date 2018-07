La hematología onubense, ¿un problema irresoluble?

Lunes, 9 julio 2018 | Leída 12 veces

Carta al director del Sindicato Médico de Huelva

Los recortes que trajo la fusión de hospitales, a la hematología onubense (pérdida de 2 Facultativos, al no cubrirse las vacantes por jubilación), que tanto nos alertaron, al existir ya un déficit histórico en la provincia de estos especialistas (faltaban 4 para estar en la media española y 2 para estar en la andaluza), no fueron más que el inicio de un sin fin de despropósitos de nuestros gerentes que han llevado a la hematología de Huelva a una situación CAÓTICA, no solucionada, tras más de 6 meses de múltiples reclamaciones al respecto, hechas tanto por este sindicato como por los propios trabajadores.