Antonio R. Hernández se proclama campeón del XIX Open de Ajedrez “Playas de Mazagón”

Lunes, 9 julio 2018

El Open de Mazagón es una cita ineludible para los aficionados y aficionadas al ajedrez de toda la provincia, que acuden puntualmente desde hace casi dos décadas a la localidad costera para participar en esta competición que tiene también como objetivo fomentar la práctica de este deporte mental entre vecinos y visitantes. Por este motivo la prueba se desarrolla siempre al aire libre, en la céntrica plaza Odón Betanzos, donde los espectadores pueden seguir de cerca las evoluciones de las diferentes partidas.



En esta ocasión el palmarés del Open “Playas de Mazagón” lo encabezó en la clasificación general el jugador de Rociana Antonio Ramón Hernández Muñoz, seguido de Jairo Samuel Lares de Isla Cristina, la madrileña Raquel Pablo Ternero que fue tercera, la palerma Raquel Gómez González que ocupó la cuarta plaza, y el palmerino Juan Manuel Blanco Álvarez que fue quinto clasificado.

En el resto de categorías, los campeones fueron Rafael Ruiz Márquez, de Moguer, en +65 años, la sevillana Peña Herves Fernando en +50, la palerma Raquel Gómez González en categoría Junior, el bollullero Alvaro Espina Iglesias en sub 18, Pedro José Álvarez Lares, de La Redondela, en sub 16, el palmerino David Infantes González en sub 14, el también palmerino David Moreno Padilla en sub 12, el moguereño Daniel Sierra Ruiz en menores de 10 años y el joven jugador de Pilas, Rubén Diáñez Suárez en sub 8.