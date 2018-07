Gran éxito de la Escuela de Cine de la Universidad de Huelva

huelva24.com

Quinta edición

Desde el área de Cultura de la Onubense se ha señalado que “es importante crear este tipo de sinergias, traer lo que habitualmente tenemos que hacer en una capital como Madrid a Huelva, facilitar a los profesionales del mundo audiovisual su formación de una forma cercana y más económica que si estuviéramos en Madrid por ejemplo”, ha señalado el director del área Daniel Mantero.

Una treintena de actores, actrices y guionistas han acudido a los diferentes talleres de la Escuela de Cine de la Universidad de Huelva. En esta edición, se ha concentrado en una semana los tres talleres: Guión y escritura creativa; Taller de casting para producciones en inglés e interpretación ante la cámara.

El taller de guión y escritura creativa ha sido impartido por Jorge Naranjo, guionista y director de títulos como ‘Los hombres de Paco’, el programa ‘BuenaFuente’, o su propia película ‘Casting’. Naranjo ha puesto a disposición de sus alumnos su amplia experiencia durante tres días intensivos. Un éxito que ha dejado muy buen sabor de boca a los participantes y al propio maestro.

Expresarse en inglés quizás sea una tarea pendiente para muchas personas, pero los privilegiados que han realizado el taller de casting para producciones en inglés con Luci Lenox han visto cómo sus habilidades en otro idioma han mejorado de forma exponencial.

Mantero ha apuntado que “es increíble poder compartir aprendizaje con grandes profesionales nacionales e internacionales de forma tan cercana”; sin duda, es un plus en la Escuela de Cine de la UHU ya que la calidad profesional de los expertos que han impartido los talleres es del más alto nivel.

Por ejemplo, Luci Lenox es directora de casting y lleva trabajando más de 15 años en el mundo del cine. Se ha especializado en producciones internacionales rodadas en España y coproducciones europeas. Ha trabajado en muchos proyectos de gran éxito como las películas ‘Vicky, Cristina, Barcelona’, dirigida por Woody Allen o ‘Un monstruo viene a verme’ de J.A. Bayona.

El taller de interpretación ante la cámara ha sido impartido por Miguel Ángel Vivas, director de cine y TV. Entre sus trabajos más destacados en cine se encuentran: ‘Secuestrados’, ‘I´ll see you in my dreams’ o ‘El hombre del saco’; y para televisión ha dirigido episodios de exitosas series como: ‘Apaches’, ‘La casa de papel’ o ‘Mar de plástico’.

Una experiencia única que, entre sus objetivos, destaca “darle la vuelta a la situación habitual que vivimos los actores andaluces, y en concreto los onubenses, y es que sean los profesionales los que vengan a Huelva y no tengamos que ir nosotros a Madrid. Es una forma más cercana y personal de aprender, para los profesionales que imparten los talleres es una formación distinta y más distendida. Una oportunidad única para todos”.

Por la Escuela de Cine de la Universidad de Huelva han pasado profesionales de primerísimo nivel como Jaime Chávarri, José Miguel Esteban, Sol Carnicero, Gracia Querejeta, Juan León, Juana Martínez, Jorge Dorado, José Ortuño, Salvador Calvo, Carmen Utrilla o Álvaro Haro, entre otros. Un trabajo “nada fácil de cuadrar en agenda de personas tan ocupadas, pero que realizamos con sumo gusto para poder ofrecer lo mejor a los participantes”, ha afirmado el director del área de Cultura de la Onubense, Daniel Mantero.