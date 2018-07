Comerciantes del Mercado de San Sebastián se movilizarán contra la "brutalidad" del desahucio sin alternativa del Ayuntamiento

Mario Asensio

Sábado, 7 julio 2018 | Leída 278 veces

Se quedan "con una mano delante y otra detrás"

Las alrededor de 40 familias que trabajan en los puestos del Mercado de San Sebastián tienen que desalojar por mandato del Ayuntamiento de Huelva las instalaciones municipales antes el día 14 julio para el inicio de las obras de rehabilitación del edificio, que durarán mínimo un año. Esta orden de desahucio llega tras numerosas reuniones en las que no se ha llegado a encontrar una alternativa válida para ellos, que ahora mismo se ven en la calle, trabajadores autónomos que se quedarían sin actividad, sin ingresos y sin ayuda. Es por ello que están estudiando movilizaciones para los próximos días.

“Vamos a hacer movilizaciones. Las estamos estudiando y las pondremos en marcha porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nos tratan como números y somos seres humanos”, expone a huelva24.com, Juan Carlos Salguero, presidente de la asociación de minoristas, que critica la intransigencia y actitud impositiva del concejal Jesús Bueno, que ha puesto en más de veinte reuniones “trabas continuas”.

Resalta que la situación a la que se ven abocados es “una brutalidad y esto no hay quien se lo crea. El Ayuntamiento se ha ganado a pulso el mosqueo de todos, que tenemos que defender el pan de nuestros hijos”. Agrega que “el concejal de Empleo nos manda a la calle y es para ponerse las manos en la cabeza. Nos han dejado bien claro que esto es lo que hay, que no varían su postura y que van a precintar el edificio. Hay cero voluntad política de encontrar una solución”, mientras que por la parte de los comerciantes “hemos luchado y hecho todo lo posible para encontrar una solución y estamos abiertos a negociar todas las veces que haga falta pero no hay ni compresión ni diálogo”.

Salguero afirma que “no hay un Ayuntamiento en España, que tengamos conocimiento, que se haya hecho una obra en el mercado y se haya mandado a todo un colectivo con una mano y delante y otra detrás”, dice aludiendo a ejemplos como los de Cádiz, Algeciras, Zaragoza y otras ciudades donde se han adaptado otros espacios o se ha puesto una carpa. “Hemos buscado un abogado por nuestra cuenta y encarar de alguna forma la situación ante la brutalidad en la que se ha actuado”, apunta.

En cuanto a las alternativas inviables propuestas por el consistorio estaba la de que los minoristas se hicieran cargo de locales en bruto de propiedad municipal dispersos por la ciudad, que implicaba una inversión para que esos espacios tuvieran las necesarias condiciones higiénico sanitarias. “De media había que invertir 20.000 euros para alicatar, poner un mostrador, etc. y encima desperdigados por la ciudad, sin unidad, que es lo que hemos reivindicado siempre. Tenemos que ir todos juntos. Encima esta propuesta implicaba dejar la zona de nuestra clientela, con lo que cuesta, para tener que crear otra en otro lugar y volver a hacer el esfuerzo de nuevo a la vuelta”, expone Salguero.

Otra opción era situarse bajo una carpa cuyo coste anual es de 300.000 euros y que debían de pagar los miembros del mercado, algo “totalmente inviable”. Se buscó la manera de financiarse con créditos personales a un interés reducido, cantidades que posteriormente se descontarían de las cuotas que se paga al consistorio por la explotación de cada puesto. Al respecto Salguero señala que las condiciones no se ajustaban a los puestos de menor rendimiento. “A algunos les podrían salir las cuentas pero no a puestos con menor volumen de negocio y que por ejemplo venden pan, huevos o aceitunas”. Además apuntó una generalidad: “Si caemos malos, te arruinas porque no puede generar beneficios”.

Salguero opina que “lo normal y lógico” si se haces una licitación, es que primero esté “el terreno liberado” para evitar los problemas actuales. Considera que el deterioro del edificio, de titularidad municipal, se debe al uso y la falta de mantenimiento, pues “en 30 años se ha dado dos botes de pintura, nada más, y no se le ha hecho un seguimiento vigilado y el Ayuntamiento me dice que no miremos para atrás, pero es un descuido de una gran magnitud”. En esta línea señala que “no puede haber tanta descompensación entre los dos mercados municipales. El del Carmen es una gozada y el de San Sebastián tercermundista y los dos pagamos y tenemos derecho a instalaciones correctas”.

“Es obligación del Ayuntamiento mantener estos puestos de trabajo. Somos autónomos y nosotros le pagamos, no al revés. Estamos hablando que además se pagan mensualmente 12.000 euros mensuales en seguros sociales. Deben arropar el mercado, que es un edificio municipal compuesto por trabajadores autónomos, lo más rentable para el estado, que además estamos subsistiendo contra las granes superficies y todo por las políticas que se han aplicado”, insiste visiblemente afectado por todo lo ocurrido.