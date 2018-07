Emilio Martín: “No es momento de lamentarse, sino de seguir en la línea del último mes”

huelva24.com

12.13 h. Martín se bajó del podio mundialista este viernes en Fyn (Dinamarca) por primera vez tras seis años y reflexionó sobre una carrera en la que fue decimocuarto. “No pasa nada. No estoy triste y desmotivado. Estoy feliz porque lo he dado todo y voy a seguir entrenando duro para mejorar esta posición en el futuro”.

“Cuando sabes que no vienes al 100% pero lo das todo, poco hay que reprocharse. Se intentó con más ganas que fuerza y no salió. En el fondo quería creer que se podía pero esto es un Mundial y el nivel era muy alto. Esos segundos de diferencia en el primer 10000 hubieran hecho una carrera muy diferente para mi, pero no es momento de lamentarse, es momento de seguir en la misma línea que veníamos siguiendo este último mes y si no hay problemas, en Ibiza en el Europeo estaré peleando por lo que creo que puedo pelear”, explicó.

Martín recordó que era consciente de que no estaba en un buen momento. “No ha sido el mejor día pero lo hemos dado todo. Gracias a todos por los mensajes de ánimo antes y después de la carrera. Intentaremos entrenar duro para dar una mejor versión de mi mismo, que creo firmemente que es posible”, comentó.

“Ya avisaba esta semana que no venía en el mejor momento de carrera a pie y me ha lastrado toda la carrera”. En el primer 10.000 se fue “muy rápido, había gente fuerte que lanzó la carrera. Aún así fui más rápido de lo que pensaba, a 3:05, cuando pensaba ir a 3:07. He terminado con muchos problemas estomacales que desaparecieron luego en la bici y no he tenido las mejores sensaciones”.

En el tramo en bicicleta “el grupo no era el mejor para poder recuperar tiempo con respecto a los de adelante y lejos de eso al final nos ha cogido un grupo por atrás en la última vuelta. Nos bajamos para pelear por el octavo puesto en adelante y he tenido la desgracia de no poder apretar mucho por problemas estomacales y por momentos he ido casi trotando porque no podía y tenia que ir al baño”. Al final detalló que “me he encontrado mejor y pude apretar y coger el ritmo en los últimos tres kilómetros”.

Consideró claves los segundos que perdió en el primer 10.000 de carrera. “Me quedo con la sensación de que al final si hubiera sido capa de correr más rápido al principio mi situación hubiera mejorado. No hubiera ganado ni mucho menos pero la situación hubiera sido diferente. He dado todo lo que tenía y he intentado disfrutar”.

Ahora su objetivo es mirar al Europeo. “Voy a entrenar duro de aquí a Ibiza para intentar llegar mejor y que la situación sea diferente”, afirmó.