El PP exige al PSOE y al ministro de Fomento “hechos concretos” sobre el AVE y “menos titulares y fotos”

Viernes, 6 julio 2018 | Leída 6 veces

asegura que el gobierno de rajoy dejó el trabajo hecho

González, que ha comparecido hoy en rueda de prensa, ha recordado el compromiso adquirido por el ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que en el mes de mayo anunció, durante la inauguración de la nueva estación de Huelva, que en el mes de junio se presentaría el estudio informativo para la llegada del AVE a Huelva.

Por ello, el presidente del PP onubense ha recalcado que “ha pasado el mes de junio y el actual Gobierno no ha presentado este estudio pese a que el Gobierno del PP dejó todo el trabajo hecho y un presupuesto para la llegada del AVE que rondaba los 1.200 millones de euros". Para González, “el PSOE de Huelva ha demostrado que “desde que ha cambiado el Gobierno ya no tiene prisa para que llegue el AVE”. “Queremos hechos concretos, no más ni fotos ni más titulares que es a lo que el PSOE tiene acostumbrada a esta provincia”, ha precisado González.

En este sentido, el presidente del PP de Huelva ha concluido que “estamos hartos, cansados y aburridos de que el PSOE solo actúe a base de titulares y fotos” por lo que ha insistido en que “queremos hechos, realidades y publicaciones concretas en el Boletín Oficial del Estado”.