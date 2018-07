Emilio Martín, a por todas en el Mundial: “Tengo un defecto, soy excesivamente competitivo”

Mario Asensio

Viernes, 6 julio 2018 | Leída 13 veces

Duatlón

Emilio Martín, bicampeón mundial y medallista en los últimos seis mundiales, expresó compartiendo un video en redes sociales de su victoria en el Mundial de Adelaida (Australia) que “no quiero presionarme. Sé que no llego como me gustaría pero se también que tampoco estoy tan mal. Mirando fotos y vídeos antiguos he visto este y lo he abierto, es del Mundial de Adelaida en 2015. Allí también llegaba con algunas dudas (no tantas como ahora) y fui capaz de hacer esto. Por qué mañana no? El tiempo dirá. Tengo un defecto, y es que soy excesivamente competitivo... Qué vamos a hacerle! A veces me juega malas pasadas pero Ser así es lo que me ha hecho conseguir lo que he conseguido. Vamos a disfrutar y a darlo todo y si se puede repetir esta imagen bien y si no pues al menos tener la sensación de haberlo intentado todo”.