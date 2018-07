El concejal del PSOE que impugnó las primarias en Ayamonte deja el grupo municipal y pasa a no adscrito

huelva24.com

Jueves, 5 julio 2018 | Leída 5 veces

se siente "traicionado" por su partido

Santos se impuso con 102 a José Manuel García del Cid, que logró 24, e impugnó las votaciones a la candidatura justo al constituirse la mesa por "el incremento sustancial del listado de militantes con derecho a voto, pasando de 87 a 153 en escasos días".

En un comunicado, José Manuel García del Cid ha asegurado que "el PSOE está por encima de todo, pero sin embargo, de alguna forma todo se estropea cuando las personas que dirigen el PSOE a nivel local, y más concretamente el secretario general y el secretario de organización, no han estado a la altura y no han jugado limpio", por los que se siente "traicionado".

"Me metí en esta nueva etapa en la vida activa del PSOE de Ayamonte con una fuerza e ilusión enorme, pensando en ser un día candidato a la Alcaldía de Ayamonte, y que si había más candidatos, se dirimiera todo de una forma limpia, con unas primarias ejemplares, pero por desgracia, se ha roto el código ético, y he participado en unas primarias, si se me permite la metáfora, con un vehículo con 70 caballos menos", ha remarcado. "Llevábamos un camino muy bueno, con una nueva sede, y recuperando para el PSOE la confianza perdida por parte de los ciudadanos, pero todo este trabajo se ha ido al traste, me he sentido ninguneado, manipulado y utilizado", ha lamentado el concejal.

En este sentido, José Manuel García del Cid ha insistido en que "lo ha dado todo por el PSOE, dejando casi a un lado a mi familia y a mi empresa, y que había luchado para defender las siglas del PSOE, en debates, comisiones, mociones, plenos y actos en la calle". También ha dejado claro que no había venido a la política "por nada personal ni a nivel laboral", ya que tiene una vida laboral "plena independientemente de la política, pero me han cortado el camino, la ilusión y las ganas de darlo todo por Ayamonte".

Relevo en la portavocía

El PSOE, por su parte, sin hacer referencia alguna a García del Cid, ha anunciado que Víctor Hugo Rodríguez, de 44 años y licenciado en Ciencias Físicas, concejal del Grupo Municipal Socialista, pasará a ostentar la portavocía del grupo municipal. Miembro de la Ejecutiva Local del PSOE de Ayamonte, al frente de la Secretaría de Política Municipal, en noviembre de 2016 se incorporó al Grupo Municipal Socialista, y algo más de año y medio después, se convierte en su portavoz.

Rodríguez Palma, ha destacado que toma este nuevo camino "con mucha fuerza y ánimo, en un proyecto global del PSOE de Ayamonte ilusionante, que cala cada vez más entre la ciudadanía, con gente joven, preparada y con muchas ganas de trabajar por Ayamonte".