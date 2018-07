El requisito básico de Salmerón

huelva24.com

Recreativo

17.48 h. José María Salmerón sigue a un paso para firmar por el Recreativo de Huelva y una de las condiciones que ha puesto es que el proyecto que encabece no tenga en lo deportivo perjuicios económicos por impagos a sus futbolistas.

Salmerón, que vivió en sus carnes no pocos incumplimientos por parte del Murcia, ha hecho saber que este requisito es básico para dar el definitivo ‘sí’ al Decano, como asegura SER Deportivos Huelva. no quiere afrontar el desgaste que supone trabajar con jugadores que no están al día en los pagos y otras situaciones que ocurren cuando falla lo económico. El proyecto albiazul apunta a que será austero, de en torno a un millón y medio de euros, ya que el club debe cumplir con Hacienda.