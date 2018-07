Cruz insiste en criticar a Zephir Homes: "Si tiene el dinero y quiere comprar, paga”

huelva24.com

Miércoles, 4 julio 2018 | Leída 140 veces

Recreativo

14.09 h. En un nuevo cruce de declaraciones, el alcalde de Huelva, contesta a la reiteración de Zephir Homes de que tenían dinero y el Ayuntamiento no le quería vender el club diciendo que se podían dar dos casos: "decir que se tiene dinero y no se tiene o decir que se tenga dinero y no ponerlo".

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, no se retracta de sus declaraciones en las que dudaba de la solvencia económica de Zephir Homes SLU, empresa adjudicataria de las acciones del Recreativo, ni de la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento en el que recordaba la no venta a Vicente Simón por su falta de liquidez hace ya un año.

En declaraciones a periodistas, recogidas por Viva Huelva, Cruz ha comentado que "creo recordar cuasi textualmente que se podían dar dos casos: decir que se tiene dinero y no se tiene o decir que se tenga dinero y no se quiera poner". Además, ha indicado que "los jeques de Abu Dhabi tienen mucho dinero y capacidad financiera infinita, pero si es que no han puesto el dinero".

El primer edil ha recordado que "el martes 26 de junio estaban citados los adjudicatarios en la notaría que ellos mismos asignaron. Era acreditar que ponían 950.000 euros y el Recre era suyo. Además, con el compromiso con la empresa gestora y la RFAF, que sumado a los 950.000 euros, tenían que abonar 1,7 o 1,8 millones de euros".

En definitiva, "si tiene el dinero y quiere comprar, paga. No hay que darle más vueltas. Con tantas vueltas no se va en beneficio del Recreativo de Huelva", ha confesado. Así pues, Cruz ha dicho que se "reitera" en lo que dijo, ya que "el interés se realiza materializando lo que se dice y la realidad es que no se puso el dinero. En la notaría no apareció nadie".

Por otro lado, el alcalde de Huelva ha indicado que desde el Ayuntamiento "trabajamos en el borrador y cuando lo tengamos lo sacamos sin duda. Cuando alguien tiene capacidad y quiera quedárselo cumplirá con todos los condicionantes y compromisos del Recreativo de Huelva".

Preguntado por la fecha en la que se conocerá el pliego de condiciones, Gabriel Cruz ha manifestado que será en un plazo "muy muy, muy corto" y que tendrá acceso a él la oposición municipal.