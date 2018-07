El GR Huelva triunfa en Zaragoza

huelva24.com

Miércoles, 4 julio 2018

Gimnasia Rítmica

El viernes comenzó la competición para las gimnastas del capitalino. La primera en competir fue Claudia Quintero que llegaba al nacional con el titulo de campeona de Andalucía, la gimnasta de primer año de alevín estremeció al publico con la balada “Procuro olvidarte”, del compositor Manuel Alejandro, en la voz de Aitana de OT 2018, Claudia desprendió sensibilidad y realizó un ejercicio que dejó a todos los presentes con la respiración contenida, no solo por la elegancia y emoción que transmitió, también por la complejidad de su coreografía y la ejecución de la misma, la gimnasta se quedó a solo 0,35 de pasar a la final de aparatos, Competía con la gimnasta del club Ángela Garcés del club El Ejido de Almería, ambas consiguieron quedar sextas de España en la general.

El club presentaba un segundo equipo alevín, el compuesto por Leticia Pérez y Avril Arteaga, ambas gimnastas venían del regional con el titulo de subcampeón de Andalucía, siendo el único club de la competición en clasificar a dos equipos de la misma categoría, Avril se quedó a escasas décimas de pasar también a la final con su montaje de aro, la gimnasta es el segundo campeonato nacional que termina rozando la clasificación de aparatos. Su compañera de equipo Leticia Pérez defendió un ejercicio de manos libres en la línea que caracteriza a esta gimnastas que es pura elegancia y expresividad, nuevamente su ejercicio deleitó a los presentes; Recordamos que está gimnasta consiguió un bronce la temporada pasada en el mismo campeonato de España y que junto a su compañera Avril venían como subcampeonas de España en conjuntos, titulo que consiguieron el pasado mes de Diciembre en Valladolid. Gran trayectoria la de estas dos magnificas gimnastas que a su corta edad ya coleccionan títulos nacionales en categoría absoluta. Finalizaron su competición entre las 10 mejores gimnastas de España.



Las dos gimnastas mas jóvenes, Sofía Martín y Olga Díaz formaban el equipo benjamín que acabó siendo cuarto en la general a solo 0,8 del podio y con la nota más alta de Andalucía. Olga defendió un ejercicio de cuerda muy complejo y dinámico que pese a no ser su mejor competición le dio una estupenda quinta posición, lo que da a entender el nivel que tiene está benjamín que pese a su corta edad también cuenta con un titulo de subcampeona de España en categoría absoluta.



La más novel de todas las gimnastas de la expedición que aportaba el GR Huelva enamoró a todos los presentes con sus dulces y entrañables manos libres, la gimnasta encarnó a la bella blancanieves y como si de un cuento se tratará transportó con su magia a todos los presentes al mundo Disney, bailando al son de la banda sonora de la primera película de la historia del cine de esta productora. Como resultado la gimnasta obtuvo un meritorio cuarto puesto a solo 0,15 de conseguir una medalla en su primer campeonato de España absoluto, todo un merito para Sofía.

La ultima gimnasta en salir a competir fue la infantil Elena García que le tocó defender un precioso montaje de cinta, aparato con el que se estrenó esta temporada y el que ha llegado a dominar con una soberbia maestría, tal es así que su ejercicio fue digno de pasar a la final de aparatos por decisión de los jueces de la competición. Elena se plantó en la final con el firme deseo de enseñar su coreografía a ritmo de danza española con compás de castañuelas y que el publico asistente no dudo en adornar con solemnes “olés” que acompañaban los bellos giros y saltos de esta flexible gimnasta; La comentarista de la federación que retransmitía la competición en directo por un canal de yutube dio cuenta de la proyección de García que lamentablemente no lució su montaje al cien por cien por una penalización del código, pero eso no la enorme satisfacción de terminar entre las 8 mejores gimnastas de España.

José Sánchez, Ana Torres y la directora técnica del club, Inmaculada Márquez, fueron los técnicos desplazados y valoran con gran satisfacción el gran trabajo realizado por las gimnastas de la entidad onubense ya que todas las participantes que aportaba el GR Huelva han terminado su competición entre las 10 mejores gimnastas de España, señal de que algo se está haciendo muy bien, como así señalaba la directora del club que rebosaba felicidad y satisfacción no solo por los buenísimos resultados de esta competición sino por la temporada que el onubense ha llevado a cabo con cada una de las categorías, ya que todas han destacado de una forma sobresaliente esta gran temporada, motivo por el que el club al completo se muestra enormemente orgullo de ver como crecen sus gimnastas.