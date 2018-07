Denuncian que los 173 trabajadores del Peaca en la capital están cobrando "por no hacer nada"

huelva24.com

Miércoles, 4 julio 2018 | Leída 78 veces

'Huelva Sí o Sí'

11.48 h. Los trabajadores contratados el pasado 18 de junio por el Ayuntamiento de Huelva a través Programa Especial de Ayuda a la Contratación de Andalucía (Peaca), financiado con dinero público, "no tienen aún asignados sus puestos de trabajo" y están cobrando "por no hacer nada", según denuncia 'Huelva Sí o Sí'.

El partido encabezado por Ramón López indicó en un comunicado que tras el proceso de selección que el Consistorio ha llevado a cabo para su contratación, a través del Peaca, y habiéndose publicado las listas de las personas seleccionadas en este pasado mes de abril, "estos se incorporaron al puesto de trabajo el día 18 de junio, sin tener en esta fecha firmado aún el contrato obligatorio y procedente, contrato que lo han firmado con fecha 2 de julio con carácter retroactivo, lo que implica que el Ayuntamiento de Huelva ha tenido a estas personas desde el 18 de junio hasta el 2 de julio, trabajando pero sin contrato". Por este periodo de supuesto trabajo, añade 'Huelva Sí o Sí', percibieron el pasado sábado la cantidad de 315 euros líquidos.

A fecha de hoy estos trabajadores, informa Huelva Si o Si, están en una situación insostenible y sin respuesta alguna por parte de los responsables de la Concejalía, ya que "el hecho más grave y lamentable es que estos trabajadores contratados a través del Peaca están aún sin tener asignados sus puestos de trabajos y sin darles trabajo efectivo, lo que pone una vez más en tela de juicio la gestión de la Concejalía de Asuntos Sociale, a la vez que pone en situación de ilegalidad a todo el Peaca".

'Huelva Sí o Sí' añade que, además, ante la falta de asignación de trabajo efectivo, están siendo convocados constantemente a reuniones y charlas en el edificio Gota de Leche, donde se encuentra dicha Concejalía. Reuniones estas, todas ellas, "sin ninguna relación con el puesto de trabajo y que solo persiguen dilatar el tiempo y así ya durante 15 días, según informan los propios trabajadores". Motivos como que "no se dispone aún de las ropa de trabajo y uniformes", son los que desde esta Concejalía le dan a los trabajadores, según esta formación, como motivo de no poder empezar a trabajar en sus diferentes puestos, "mostrando el grupo de trabajadores su total disconformidad, ya que como ellos dicen 'lo que queremos es trabajar, que para eso nos han contratado y no solo cobrar por no hacer nada'".



Según recuerda el comunicado, el Peaca es un programa de empleo que el Ayuntamiento de Huelva pone en marcha con una subvención procedente de la Junta de Andalucía de 593.960 euros, destinados a la contratación temporal de 173 personas desempleadas de Huelva capital, durante un periodo de tres meses y que estén en riesgo de exclusión social.

Tras un proceso de selección "donde tampoco han faltado las anomalías y las quejas por los criterios seguidos para poder optar a estos puestos de trabajo, así como, por el baremo establecido en la convocatoria, donde muchas personas desempleadas de Huelva se han quedado fuera, ahora nos encontramos que estos 173 trabajadores 'contratados', van a servir para lo que parece una posible justificación encubierta de estos 593.960 euros procedentes de la subvención de la Junta de Andalucía".

Igualmente 'Huelva Sí o Sí' ha querido destacar el incumplimiento de la promesa, por parte de la Concejalía de Asuntos Sociales, de respetar los derechos de cuatro personas con discapacidad, "que por sus méritos propios de puntuación en las listas tenían derecho a una plaza en el Peaca, incurriendo en una discriminación por su condición de discapacitados".

Esta formación entiende que estamos "ante un grave asunto donde el Ayuntamiento de Huelva tiene que poner solución urgente" y exige que se asignen los puestos de trabajos a los 173 contratados, ya que desde el inicio del programa en 2017 "han tenido tiempo suficiente para preparar el plan de trabajo y todo lo necesario para su realización". Se pone una vez más en evidencia, para 'Huelva Sí o Sí', "la nefasta gestión de Ayuntamiento en materia de empleo y asuntos sociales", exigiéndole igualmente que destine los 593.960 euros de dinero público para lo que se le ha concedido, para el Peaca y a su vez para realizar las diferentes tareas de acondicionamiento de la ciudad, en todos sus barrios.