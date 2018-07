El runrún: Huevos, dragones y caspa en Zephir Homes

Martes, 3 julio 2018 | Leída 98 veces

Y es que hoy, quienes hemos asistido a la rueda de prensa de Zephir Homes en un céntrico hotel de la ciudad, hemos sido espectadores de una escena que bien podría haber sido dirigida por Santiago Segura. Mientras que José María Zafra Benjumea se comparaba –junto a sus compañeros del grupo– con los hijos de Daenerys Targaryen, de la serie Juego de Tronos, que son dragones; Mariano Reyes ponía los puntos sobre las íes: “Lo único que se ha pedido es la cancelación del contrato de Eurosamop. Usted me tiene que cancelar ese contrato y, en cuanto se cancele, yo pongo dinero. Lo que pasa es que no tiene huevos de cancelarlo y punto”, añadía el sevillano. Y es que, haciendo un símil a raíz de una pregunta de un compañero de prensa sobre “cómo no se le pide salir a la novia” habiendo facilidades económicas para ello, José María Zafra contestó: "No sé cuál ha sido el pasado de la novia y ni siquiera, con perdón de la expresión, si está desvirgada”. Un comentario fuera de lugar de cara a los medios y a los miles de aficionados del Decano a los que, por desgracia, les recordaría a alguien muy concreto, y también bastante zafio, del reciente pasado recreativista.

¡Ánimo animal! Ha pasado casi dos años y seguimos pendientes del estado de salud de uno de los cantautores más representativos de la música española, que como nuestros lectores recordarán ofreció su último recital un 8 de agosto de 2016 en las fiestas Colombinas de 2016. Hablamos de Luis Eduardo Aute, a quien un infarto mandó al hospital cuando regresaba a Madrid desde la capital onubense. Consiguió superar un coma de dos meses y su recuperación ha sido mucho más lenta de lo que todos hubiéramos deseado. Su familia incluso optó por trasladarlo a Cuba, concretamente al Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), donde se le sometió a un tratamiento ”experimental”, según informó ‘El Español’. Probablemente no se lograron avances significativos, ya que su regreso fue antes de lo previsto y tras pasar una temporada en la Clínica Ruber, según indica este diario, el artista se encuentra ”bien y estable” en casa junto a sus seres queridos. Y es que cariño –y mucha admiración– ha tenido siempre de sobra este artista nacido en Manila, no solo de su familia, sino de sus compañeros de profesión. La mejor prueba es el concierto programado para el 10 de diciembre, en el que, aprovechando los 50 años de carrera musical de Aute, se reunirán, entre otros, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Ana Belén, Victor Manuel, Jorge Drexler, Ismael Serrano, Rosa León, Dani Martín, José Mercé o Miguel Poveda. El homenaje tiene un título que lo dice todo: ‘¡Animo animal!’, donde parafraseando una de sus letras se le quiere transmitir toda la fuerza que necesita para subirse, ojalá, de nuevo a un escenario.

El descendiente de Colón. Pasan las generaciones y se sigue hablando de personajes de la historia cuya transcendencia les ha dejado como congelados en el tiempo junto a su experiencia. Sin embargo el tiempo ha ido pasando y hoy en día sobreviven a esa notoriedad sus descendientes. El periódico El Mundo en un reportaje nos presenta a curiosos descendientes, como la nieta de Elvis Presley, la nieta de Charlie Chaplin, la nieta de Josef Stalin, la nieta de Audrey Hepburn, el nieto e Marlon Brando, el bisnieto de León Tólstoi, la hija del Che Guevara, la hija de David Bowie... y también a un descendiente de Cristóbal Colón, que sería el ‘tatatararanieto’, o algo así. Se llama Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, nació en Madrid, el 4 de octubre de 1949) y es descendiente directo de Cristóbal Colón por vía de su hijo, Diego Colón. Según Wikipedia es un noble, empresario y militar español. Es vicealmirante de la Armada Española, XVIII duque de Veragua y grande de España, XVII marqués de Jamaica, XIX marqués de Aguilafuente, XX almirante de la Mar Océana y adelantado de las Indias, títulos con rancio abolengo. Es hijo de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto y de Anunciada de Gorosábel y Ramírez de Haro, heredó sus títulos nobiliarios a la muerte de su padre a manos de ETA en 1986. Con un pasado así, como para no llamarse Cristóbal y como para no ponerle Cristóbal a su hijo.