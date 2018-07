Francisco Mendoza: "Cada uno es responsable de sus actos y sabe lo que firma

Alejandro Ramos

La rueda de prensa ofrecida en la mañana de hoy martes por parte de Zephir Homes ha comenzado con la intervención del que fuera presidente del Recreativo de Huelva y cabeza visible del grupo inversor Francisco Mendoza, el cual se ha mostrado “muy mal porque nosotros hemos venido sola y exclusivamente a un concurso y no queremos más guerra. Nosotros hemos cumplido perfectamente las bases del concurso y mientras estábamos ganando el concurso, aparecen ciertos mensajes en redes sociales sobre la guerra y cosas extrañas. Este señor debe ser un poeta de algunos libros orientales y aseveraciones que no venían al cuento porque de verdad, quien había ganado este concurso, éramos nosotros. Parece ser que no era así, que no sé si es lógico o no. Pienso que cada uno es responsable de sus actos y sabe lo que firma, después no valen los lamentos y los llantos. Me duele en el alma que no nos demos cuenta de que en medio de todo esto hay una cosa muy grande para Huelva que es el Recreativo, lo demás no importa. A esto solo nos ha llevado por el cariño a estos colores, estos señores hacen lo que pueden”, afirmaba Mendoza.

Muy seguro se mostraron todos los representantes de Zephir en la rueda de prensa matinal, donde Mendoza quiso afirmar y reafirmar que “nosotros cumplimos las bases en demasía hasta el punto en el que la incrementamos. Hicimos una apuesta en el que, si el equipo asciendiera liquidábamos la deuda con Huelva y si no se asciendía poníamos un aval de 5 millones de euros. Empezaron a salir cosas como los 800.000€ a la Seguridad Social que nadie pensaba que eso quedara ahí. No teníamos constancia que se le debiera otro montante a la Federación Andaluza. Viene lo de Eurosamop y el contrato lo tiene todo el mundo, pero el de préstamo no aparece por ningún sitio. El jueves 14 de junio fue el último día en el que yo hago una llamada telefónica a una persona del Ayuntamiento y le suplico por favor que nos mande el contrato de préstamo de Eurosamop y su contestación fue ‘esto es lo que hay’”

Afirmó Francisco Mendoza que, algo de lo que es cuestionado en la sociedad onubense y recreativista, es uno de los causantes de la famosa ‘deuda cero’ del Recreativo de Huelva y que todavía lo ve por algunos foros o redes sociales. El exmandatario recreativista ha asegurado que cuando dejó el Decano “me fui porque dije que cuando la gente no me quisiera yo no iba a estar. En ese momento me fui porque le prestaba un servicio al Recreativo como así fue. Los ataques que había por un bando y otro me cogían a mi por medio pero cuando se le vendió a Pablo Comas, yo me informé y sabía a quién se le estaba vendiendo al Recreativo. Desde hace 7 años me preocupé de buscar inversores para el Recreativo. En ese momento no era este el alcalde, era otro, pero no se me quiso escuchar y yo dejé muy bien al club, con un pago fraccionado de 8 millones de euros a Hacienda, pagos procedentes de las gestiones de jugadores como Adrián Colunga, Dani Bautista, etc.. Jamás se me podrá achacar de nada que no he hecho”.

Por último, Francisco Mendoza quiso recalcar que sus socios han preferido apostar por el Recreativo de Huelva antes que apostar por otros equipos que se les ha ofrecido incluso de categorías superiores. “Nosotros hemos venido a pecho descubierto a comprar el Recreativo de Huelva por el cariño al club. Yo he llegado a pensar que yo estorbo, que no se vende el club a Zephir por mi persona. Ellos (José María Zafra y Mariano Reyes) delegaban en mi la cuestión deportiva, soy un recreativista de base, aquí en el Velódromo he visto yo al Recreativo con 2 años y medio con mi padre. Nadie me puede recriminar nada más. Llevo convenciendo a estos dos señores 2 años y medio y muchos clubes se han ofrecido, por lo menos 6 y algunos en Segunda División”, concluyó.