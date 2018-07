Zephir contesta al alcalde con una solvencia de 4 millones de "disponibilidad inmediata" y 15 millones en avales

Alejandro Ramos

Buena parte de la intervención la ha llevado a cabo el empresario sevillano José María Zafra Benjumea, el cual ha relatado los hechos cronológicamente por la cual, una de las tres personas responsables de Zephyr ha mostrado su indignación “No vamos a consentir un solo grado de tinta que ponga en duda nuestra honorabilidad y honradez. El alcalde emitió una nota de prensa el pasado sábado y el domingo las portadas de los periódicos nos mostraban como empresa que no cumplían los requisitos económicos según expuso el alcalde. Como comprenderán esto no ha sido un gramo de tinta, ha sido un río de tinta lleno de injurias y calumnias públicas”.

Haciendo referencia a una portada de periódico donde se hacía una comparativa con la serie Juego de Tronos, el empresario apuntó a Gabriel Cruz, al concejal Pepe Fernández y al presidente del Recreativo de Huelva, Manolo Zambrano comentando al respecto que “nosotros somos los hijos de Daenerys, somos tres dragones muy ofendidos. Con fecha 15 de junio se remitió burofax en el que se indicaba al Ayuntamiento que tenían que quedar resueltas las indicaciones propuestas en el pliego, muy especialmente el contrato de gestión suscrito por el Recreativo y la entidad de gestión Eurosamop”.

Frente a lo comentado por el alcalde Gabriel Cruz sobre la ausencia de interés en cuanto a la petición de información, el propio Zafra comentó que “con fecha 23 de junio se manda un segundo burofax exponiendo que no ha sido remitido ningún tipo de información como es, entre otros, los contratos de gestión con Eurosamop, etc. Además de no contar con las auditorías de los años 2014/15, 2015/16, 2016/17 y la mitad del 2018, algo que es lo normal en cualquier compañía”, afirmó.

Zephir Homes, se retiró de la compra del paquete de acciones del Recreativo de Huelva debido a, según los representantes de la empresa, a la desinformación y a la negativa por parte del Ayuntamiento a finalizar el contrato con Eurosamop.

Ante las dudas y la nula solvencia expuesta por el consistorio onubense, Zafra leyó un documento notarial donde expuso la solvencia económica de la sociedad, la cual cuenta con 4 millones de euros de disponibilidad inmediata, vía OMF, y una disponibilidad de avales por un importe de 15 millones de euros.

“Nuestra situación es la que dijimos que era y, por tanto, para fijar nuestra posición en Zephir, a raíz de no recibir información, tomamos consciencia de que aquí hay gato encerrado y no se llama Garfield, se llama Eurosamop. No es malo tener gatos, es malo tener alergia a los gatos y el Decano lo tiene en todo lo alto”, aclaró Zafra, el cual también quiso dedicar unas palabras al alcalde afirmando que en Zephir “tenemos un fuerte compromiso con la cultura, usted siga perdiendo tiempo sembrando dudas frente a nuestra solvencia en vez de trabajar en pos del Recreativo.”

También le dedicó unas palabras al actual presidente del Recreativo de Huelva, Manolo Zambrano, el cual dudó del interés real por alguna persona procedente de Sevilla por salvar al Recreativo, del cual Zafra no entiende “es que algún recreativista le de las llaves del Recreativo al gato de Eurosamop”.

Algunas dudas surgidas era el cambio de las cuantías económicas mostradas tanto por la propia empresa inversora como la comentada por el consistorio, algo que el representante sevillano quiso dejar claro que “en nuestras declaraciones públicas en todo momento dijimos que nuestra capacidad económica inmediata era de 1M, lo que ocurre que, cuando se hacen inversiones en compañías, no se debe venir y exponer con todo por delante. Públicamente hablamos de 1 millón de euros de disponibilidad inmediata y de 9 millones de euros de avales pero, tal y como ha quedado registrada ante notario, es de 4 millones de euros de disponibilidad inmediata y de 15 millones en avales”

A raíz de la documentación notarial facilitada a la prensa, en la misma surgió la duda y la posibilidad remota de la proximidad que se pueda publicar el pliego en las próximas semanas, algo que Zafra dudó en todo momento puesto que el empresario duda “que el ayuntamiento tenga la capacidad de presentar el pliego la semana que viene. Si alguien vende una casa y la casa tiene inquilinos dentro, lo menos que se puede hacer, es reflejarlo en el pliego. Si las cosas se hubieran hecho bien, la rueda de prensa de hoy sería de un plan deportivo” aclarando también que cuestiona que “de aquí a una semana cuente con la auditoría forense que se lleva esperando 4 años, dudo mucho que en una semana tengan las cuentas anuales desde el año 2014 hasta el 2017 porque si lo tuvieran, tendrían que habérnoslo entregado.

En su intervención, José María Zafra dejó claro las intenciones de Zephir para ayudar al Recreativo. “Nosotros vamos a estar siempre de parte del Recre y no nos vamos a retirar porque entendemos que el Recreativo es mucho Recre y nuestro proyecto era sincero, verdadero y auténtico. Y si en vez de un pliego hay un ‘cómo salvar al Recre’, que cuenten también con nosotros. Estamos demostrando con un notario público que tenemos solvencia y hemos sufrido injurias y calumnias. A nosotros no nos ha separado el tema económico, nos ha separado que no hay orden ni concierto en la realidad del Recreativo, si nos hubieran dado el contrato rescindido con Eurosamop y vemos que eso ha sido así. Dicen que el fútbol es la magia que entre la pelotita, esa magia es verdad pero, con independencia de que la pelotita entre o salga tiene que haber un proyecto económico solvente, en preocuparse de que sus trabajadores reciban sus nóminas, etc.”

Para concluir, el empresario sevillano quiso empatizar con la extrema situación que vivió el Recreativo en los últimos días de junio donde tuvo que aceptar el contrato con Eurosamop. “Supongo que tras el tsunami del señor Comas, el alcalde se vio en una situación de extrema necesidad de llegar un acuerdo con Eurosamop, hacer pantalla de Eurosamop y poder seguir desplegando al equipo y que el Recre, en una ficción, pueda seguir compitiendo. El jueves 14 de junio jueves llamé desde el bufete de Gaudia Abogados al señor Pepe Fernández y me dijo ‘Tranquilo, que esta noche tenemos el contrato cancelado’.”

