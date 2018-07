La FOE lamenta que Huelva sea una de provincias donde más creció el paro en junio

huelva24.com

Martes, 3 julio 2018 | Leída 7 veces

pide más industria para no depender del campo y el turismo

13.36 h. La FOE ha acogido con no poca preocupación los últimos datos del paro hechos públicos en el día de hoy, que muestran que Huelva es una de la provincias españolas donde más ha crecido el desempleo en junio, "lo que pone de manifiesto que no se están dando las circunstancias adecuada para hacer decrecer las cifras, cuestión que nos deben hacer reflexionar en aras a favorecer el bienestar de nuestros ciudadanos".

Con respecto a Andalucía, nuestra provincia (3.861) junto con Almería (1.606) son las únicas que vieron aumentar el número de parados, en tanto que en el resto los datos fueron positivos. Y todo, recordó, a pesar de que junio es habitualmente un mes que con el inicio del verano suele salir mejor parado viéndose apoyado en el sector servicios principalmente, "cuestión que no se ha dado este año fundamentalmente porque meteorológicamente las circunstancias no han ayudado a que se estrenara la temporada estival". Y otro hecho que ha causado estragos en el nivel de ocupación, a juicio de la FOE, ha sido sin duda "el destrozo sufrido en las playas que ha alejado a los turistas de nuestro destino y, consecuentemente, no se han realizado las contrataciones oportunas".

Todo ello pone en evidencia, para la patrona onubense, que "Huelva necesita mas pronto que tarde un plan adaptado a sus circunstancias y no depender exclusivamente de sectores concretos como el de los servicios o la agricultura, que son los que suelen aportar los mayores niveles de empleabilidad, según la época. Estamos hablando de la importancia de despegar con un proyecto concreto de reindustrialización que reactive la economía provincial, porque apostar por la industria es hacerlo por un empleo estable y de calidad, independiente de ciclos cortoplacistas de actividad, arrastrando con su impulso al resto de sectores económicos".