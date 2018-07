Emilio Martín, rumbo a su octavo Mundial: “No me quiero cargar de responsabilidad innecesariamente”

Mario Asensio

Duatlón

20.24 h. El deportista onubense puede hacerse más inalcanzable en la historia de duatlón desde Dinamarca si logra encadenar su séptimo podio consecutivo, pero tras diversos problemas físicos no llega como le gustaría, está falto de confianza y no se ve como favorito a la victoria. "Si se dan ciertas condiciones a priori puedo pelear por una medalla", afirma y añade que "en el fondo pienso que se puede sacar algo, es complicado pero se puede". Entre los rivales habituales irrumpen los triatletas de las Series Mundiales Bowden y Schilling,

Emilio Martín ya es historia viva del duatlón mundial. Nadie nunca logró encadenar seis podios consecutivos en un Campeonato del Mundo y él lo ha hecho con una serie ‘metálica’ de oro-plata-bronce-oro-plata-plata. Ahora en Fyn (Dinamarca) el reto este viernes es hacerse aún más inalcanzable para el resto de duatletas, una empresa cada año muy complicada, pero que cada año conquista.

Hace un mes Martín andaba a trancas y barrancas por unas molestias en los isquiotibiales que le tenían preocupado, sin poder entrenar como le gusta y a distancia del nivel que preveía tener. Ahora, horas antes de coger un avión hacia su próximo destino mundialista, ve con más optimismo su estado de forma, aunque sigue inseguro porque sabe lo complicado que es llegar bien a una carrera que puede desarrollarse de muchas formas y que puede tener giros inesperados.

En declaraciones a huelva24.com comentó que “me encuentro mejor que entonces. He podido entrenar bien, aunque no todo lo que me hubiese gustado. Me falta confianza por el miedo a recaer y alguna molestia he seguido teniendo. De hecho hace una semana estuve a punto de llamar al director técnico para decirle que no contara conmigo, que no iba, que no tenía sentido y ahora estoy preparando la maleta. Si no me viera con ciertas posibilidades no iría y me quedaría en casa”.

Emilio sabe qué los caminos se tuercen en un Mundial e incluso antes en el momento menos oportuno. Cuando se alzó con su primer título en Nancy (Francia) en 2012 había pasado un verano amargo, en el que al cortarse la planta del pie con un cristal en la playa estuvo de baja y contando los días para saber si podría estar listo o no. A partir de ahí, contratiempos de toda clase.

Al respecto señaló que “por suerte o desgracia me ha tocado vivir situaciones complicadas antes de varios campeonatos importantes y al final las he conseguido salvar y espero que esta vez sea parecido”.

A pesar de todo señaló que “a este campeonato voy a verlas venir. No me quiero crear unas expectativas grandes. Si se dan ciertas condiciones a priori puedo pelear por una medalla, aunque después puede pasar lo que sea en carrera y no sé cómo se puede dar. Este campeonato llega así y estoy acostumbrado”.

De su estado de forma reconoce que hoy por hoy está “más fuerte en bici que corriendo. Me veo muy competitivo y cuando entrenando he tenido que tirar fuerte me he encontrado bastante bien. Estoy en un nivel bastante bueno y no tengo que envidiarle al que haya llegado en otros campeonatos, pero me falta nivel en la carrera. De todos modos, una cosa es hacer la bici de manera aislada a montarte después de correr”.

De sus posibilidades detalló que “firmaría llegar al sprint final un grupo 5 o 6 y verme peleando. Siendo honesto sí lo firmaría. Otras veces que he cogido medalla la gente dirá que siempre voy igual antes. Ahora dejo abierta la posibilidad de conseguir medallas. Quizás no sea el mejor momento de decir que voy a ganar porque las circunstancias no son buenas. Podría también ir más relajado y no plantearme esas expectativas tal y como estoy pero es un reto. No estoy para eso pero puedo conseguirlo, porque las carreras son súper raras”.

En esta línea expresó que “no quiero presionarme y este campeonato voy a disfrutarlo. Las circunstancias no las idóneas. No llego como creo que debería llegar. El año pasado a Soria como duatleta llegue como nunca y se vio en carrera. Ahora no llego así y voy a verlas venir y disfrutar de la carera y a darlo todo, eso seguro. Si me quedo sin medalla seguiré para preparar el Europeo del 20 de octubre”.

“He conseguido un montón de cosas y no tengo que demostrar mucho más. No me quiero cargar de responsabilidad innecesariamente, no es el momento”, insistió el onubense, que recuerda que excepto él “nadie ha subido seis veces seguidas a un podio del Mundial”. De manera discontinua tampoco, por lo que su lugar en la historia esta ganado.

Subrayó la idea al resaltar que “voy a intentar darlo todo y a ver si me encuentro bien y puedo disfrutar de la carera y a ver qué pasa. En el fondo pienso que se puede sacar algo, es complicado pero se puede. Intentaremos conseguirlo y si no a disfrutar de la carrera, de un campeonato diferente y a competir como un jabato”.

Su última prueba fue el Triatlón Olímpico de Huelva, donde “tal y como competí me dio mucha confianza. En bici me vi bien y mejoraba las expectativas y corriendo tras hacer la bici en solitario rendí bien, yo creo”.

En cuanto a circuito que afrontará, es cauto y quiere esperar a verlo sobre el terreno. “a priori no tiene historia. El de bici viendo el plano parece que es sencillo pero puede tener alguna dificultad. Últimamente la ITU está diseñando artículos algo más exigentes, con alguna subida o baja y si no da para eso la ciudad algún curveo o algo de pavés en lugar de asfalto”.

Grandes rivales

Sí habla más claramente de los participantes que ya sabe que pueden dar un alto nivel. Por encima de todos sitúa al triatleta Adam Bowden, que sabe lo que es subir al podio en las Series Mundiales y viene de ser subcampeón de Europa de medio Ironman. “Corre bastante y si viene es porque esta fuerte. Es alguien importante y que cambia lo que venimos teniendo”, indicó Martín, que también resaltó a otro triatleta, el danés Andreas Schilling, más joven y menos experimentado en el circuito mundial, aunque compite en casa. “Cualquier triatleta de las Series Mundiales puede estar delante en un Campeonato del Mundo de Duatlón, seguro”, opinó.

Ya en el capítulo de habituales se encuentran los franceses Benoit Nicolas, el único cuyo palmarés se acerca al de Martín, Yohan Le Berre y Benjamin Choquert. Nicolas estuvo un tiempo parado por una lesión y “estuvo apunto de no venir, pero se ha ido encontrando mejor y hacer tres semanas un 10.000 en ruta en treinta y veintialgo y va a llegar bien. Le pasa como a mí que llega sin mucha competición y con dudas. Estoy convencido de que va a llegar descansado y que lo hará mejor que si no se hubiera lesionado”. El británico Mark Buckingham es otro de los destacados, que “siempre está peleando y dando la cara en carrera. Ya fue tercero en 2015 y 2017 y cuarto en el Europeo”.

En cuanto al tipo de carrera, comentó que “creo que en el primer 10.000 Bowden, Buckingham y Choquert buscarán que sea rápido y romper la carrera. En Canadá el año pasado no esperaba que fuera tan lento y en la bici Buckingham se escapó y le rompió los esquemas a todos. Cada uno lleva su idea y no todos nos vemos durante todo el año”. Para su interés aseguró que “me gustaría que fuera el primer 10.000 no excesivamente rápido y que después en la bici si se fuera fuerte para intentar romper la carrera, pues el que se baje descansado puede dar la campanada. Descartar a Choquert en la bici sería una buena opción”. Además apuntó que “corre gente nueva y muy potente que no viene a verlas venir. Schilling en las Series Mundiales intentó escaparse en bici y aquí lo puede hacer también. La verdad es que no tengo idea de cómo puede ser la carrera”.

Sea como sea, la única apuesta segura es que Emilio Martín dará su cien por cien para competir al máximo, como siempre ha hecho.