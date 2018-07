CCOO denuncia que más de 500 profesionales del SAS no han cobrado aún la paga extra de junio

huelva24.com

Lunes, 2 julio 2018

Por un fallo informático

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía denuncia que, debido a una incidencia técnica en la nueva aplicación de nóminas ‘Nora’, 515 profesionales de varios centros sanitarios del SAS no han cobrado aún su paga extra de junio. Tras las gestiones realizadas por esta organización sindical, la Administración ha confirmado que esta situación, que afecta al personal temporal que ha cambiado de contrato o que ha pasado a larga duración y no se le ha tramitado la incidencia a la nómina extra en el programa informático, se solventará a finales del mes de julio, abonándose como atraso.

“Esta situación es inadmisible, no podemos estar en la era de las nuevas tecnologías y que se comentan errores de este calado. Exigimos al SAS que, de producirse situaciones como la que denunciamos, se ha de gestionar un procedimiento excepcional y urgente para que las personas afectadas no sufran retraso en el abono de sus nóminas, ya que actualmente no se realiza al menos hasta la nómina del mes siguiente”, señala el responsable de Negociación Colectiva en el SAS de la FSS-CCOO Andalucía, José Antonio Aparicio.