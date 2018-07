Toledo: “Nos espera un año difícil y complicado porque se está rompiendo el mercado”

huelva24.com

Lunes, 2 julio 2018

12.00 h. El técnico del Sporting Club de Huelva indica que “están pagando unas cantidades astronómicas que nos hace prácticamente imposible traer jugadoras españolas a nuestro club”. No obstante, asegura tener “una fe ciega” en las chilenas Leyton y Yesenia y espera que la argentina Bonsegundo se adapte bien al fútbol español. Señala que buscan una portera y tres jugadoras de campo.

Antonio Toledo, técnico del Sporting de Huelva analizó para el canal de Youtube de su club la temporada ya concluida y el proyecto de la nueva. Acerca de si la pasada fue la más dura de su club en Primera División, comentó que “en sus dos tercios de las más duras. La primera es la que más dificultades clasificatorias pasamos, no salvamos del descenso faltando dos semanas, pero ésta después del partido de Zaragoza empezamos a pasarlo muy mal y vimos muy de cerca el descenso. Sin embargo el equipo pudo reaccionar a tiempo y acabar como un bólido. Conseguir cinco victorias y un empate es difícil hasta para los que han luchado por el título. Teníamos la confianza de que el equipo pudiera reaccionar cuando recuperara efectivos de lesiones y se adaptaran las jugadoras nuevas. Y acabamos no sólo consiguiendo los puntos sino haciendo un buen fútbol y teniendo una seguridad defensiva enorme, encajando un solo gol en esos seis partidos y siendo el bloque que buscábamos ser a lo largo de la temporada”.

En cuanto al papel de su equipo en casa y fuera, el técnico onubense comentó que “el equipo consiguió 25 puntos en casa, que son muchos puntos para un equipo de mitad de la tabla. Solamente creo recordar que perdimos 3-4 partidos y algunos de ellos fue en la etapa en la que teníamos rosario de lesiones. Ante la Real todo el banquillo era del filial. En casa no me quejo del rendimiento del equipo siempre hemos dado la cara. Hemos tenido algún partido más flojo, como el del Valencia, pero competimos con todos, Athletic de Bilbao, Barcelona y Atlético de Madrid”.

Fuera de casa no obstante consiguieron “pocos puntos, cuatro. En Zaragoza vimos que fuera de casa no acabábamos de tener suerte. Veníamos de una derrota dolorosa en el campo del Levante cuando íbamos ganando en el minuto 75. Fue una derrota injusta por los méritos que hicimos y el vestuario explotó, se desmoronó completamente y vimos que las dificultades que estábamos teniendo podían ir a más porque el calendario no era muy halagüeño. Ahí vimos el lado duro de la competición”.

A pesar de todo, valoró quedar empatados con el séptimo clasificado. “Nuestro presupuesto es de risa comparado con el de la Real y el Levante y sumamos 38 puntos empatados con ellos. os ha faltado un gol para meternos en la séptima posición que por futbol era la que nos correspondía. He visto durante la temporada al Sporting superior a la Real Sociedad y compitiendo de tú a tú con los equipos de arriba y una temporada más somos el mejor equipo de Andalucía, somos el único con un filial en segunda y siete equipos de cantera, un ejemplo de buen hacer”.

Acerca de con qué partido se queda, explicó que “el del Madrid fue un punto inflexión donde el equipo respiró y se sacudió la presión, pero de las victorias me quedo con la del Albacete. El equipo dejó una imagen buenísima en un escenario exigente como el estadio Carlos Belmonte, ante un rival directo que tenia una fiesta prepara enorme y sin embargo el equipo pasó por encima del Albacete y consiguió un 0-3. En el tramo final hemos jugado en Zubieta y en el Carlos Belmonte, campos buenísimos y el equipo demostró un magnifico nivel y transmitió a esas personas que decían que el Sporting era sólo La Orden, que se tragaran sus palabras y demostramos que este equipo puede jugar en otro tipo de escenarios”.

Sobre renovaciones y fichajes, Toledo declaró que “para nosotros es un orgullo poder renovar a la mayoría, al 90% prácticamente de las jugadoras que queríamos que continuasen. La columna vertebral el equipo estaba hecha con esas 11 renovaciones de jugadoras con contrato Hemos incorporado tres futbolistas y no falta la guinda. Necesitamos una portera que compita con Sara y esté luchando con ella y tres futbolistas más de campo, sobre todo de la parte de arriba, que es donde estamos más escasos de efectivos”.

“Nos tenemos que mover por un mercado de jugadoras de un fútbol más aficionado y modesto. Ahora está surgiendo el fútbol en Chile pero no nos olvidemos que el Brasil lleva mucha ventaja sobre el resto de selecciones y es la mejor selección de Sudamérica y tenemos la suerte de haber incorporado dos jugadoras de Chile con las cuales tengo una fe ciega en ellas, tanto en Geraldine Leyton como en Yesenia y también hemos conseguido que venga Florencia Bonsegundo. Esperemos que se adapte al fútbol español. La Liga argentina es inferior a ésta, es más amater, donde se juega con más lentitud, pero estoy totalmente convencido de que se adaptará”, detalló sobre los fichajes.

Acerca de qué expectativas tienes para la temporada que viene, opinó que “cada vez va a ser más difícil porque los que suben son equipos para quedarse. Ha subido el Logroño, que ha sido una sorpresa, que es un equipo independiente también, de lo cual nos alegramos muchísimo. Este año tenemos cambio de patrocinador, llega el Puerto, esperemos que con fuerza. Su presidente, José Luis Ramos, nos transmite conocimiento y seguimiento del fútbol femenino y mucha ilusión y esperemos que eso se vea reflejado en que el equipo tenga unas instalaciones adecuadas para que el equipo pueda desarrollar sus entrenamientos y sus partidos”.

“Las aspiraciones que debemos tener la consolidación del club en la sociedad de Huelva. Creo que hemos dado pasitos pero nos queda mucho, que la gente de Huelva conozca más al club. Este año la verdad es que han acudido muchos aficionados y por supuesto deseamos que sean más”, explicó.

En el aspecto deportivo, “nos espera un año difícil y complicado, donde se está rompiendo el mercado. Están pagando unas cantidades astronómicas que nos hace prácticamente imposible traer jugadoras españolas a nuestro club y eso es lo que nos queda. Zaragoza rompió el mercado antes de la finalización de la temporada y ahora el Levante con fichajes insospechados. Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia ya lo veíamos y lo conocemos y los equipos andaluces que viene de masculino y por tanto con muchas más facilidades que nosotros a la hora de barajar esas cantidades”.

De la pretemporada, Toledo dijo que “tenemos mucha ilusión con el torneo del campo de Gibraltar. Nos va a venir muy cortito de preparación, con pocos entrenamientos. Nos vamos a enfrentar a clubes muy poderosos, como el Everton de La Primera de Inglaterra, el Paris que fue cuarto en la Liga francesa, los conocidos Atlético de Madrid y Betis y un equipo de Estados Unidos, que estamos hablando que es la primera potencia de fútbol femenino, así que el equipo de Los Ángeles tendrá un nivel alto”.

“Para nosotros es un reto cada temporada. Es un reto ya empezar. Terminamos cansados pero estamos deseando que llegue el 1 de agosto para volver a los entrenamientos. El reto es mantener el nivel del Sporting, que en Huelva se hable del Sporting, que seamos un equipo competitivo y no pasemos dificultades clasificatorias y podamos estar tranquilos con respecto al descenso y podamos luchar contra todos de tú a tú y alcanzar el máximo número de puntos posibles”.