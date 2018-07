El Foro Iberoamericano se llena de Rock Andaluz en la inauguración de su programación de verano

huelva24.com

Domingo, 1 julio 2018 | Leída 10 veces

también comenzó el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla

El presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, se mostraba muy satisfecho por la acogida del público: "El ambiente esta noche es impresionante” comentaba minutos antes del comienzo del mismo. "Esperemos que al público le guste este año el abanico de artistas que hemos escogido, desde el concierto de hoy con las mejores bandas del rock andaluz, hasta Manolo García, Pastora Soler, Serrat o Pablo López; yo creo que es un cartel bastante atractivo”.



Caraballo reseñaba la importancia de rescatar el entorno de la Rábida y del Foro Iberoamericano: “Para nosotros es una satisfacción porque la Diputación ha hecho un esfuerzo importante en este espacio. He venido hoy temprano y me he dado una vuelta por La Rábida, el Muelle de las Carabelas, El Parque Celestino Mutis, la columna y el monasterio y la verdad es que la Rábida es un espacio único que merece la pena venir a disfrutar. Creo que el esfuerzo que ha hecho la Diputación con algo más de un millón y medio de euros que invertimos en el foro, ha merecido la pena. El pasado verano nos lo decía la propia Ainoa Arteta, pocos sitios tienen el encanto que tiene para cantar este Foro Iberoamericano”.



La oferta cultural que la Diputación Provincial ha preparado para este verano abarca toda la provincia, con fechas importantes a reseñar en el Andévalo, el Condado, la Sierra o la propia capital. El presidente de la entidad provincial incidía en lo importante de acercar la cultura a todos los onubenses, “Invito al público a que venga, que participe y que no solo se quede aquí, puede disfrutar también del festival Castillo de Niebla, con obras importantes y bastante atractivas. Estoy muy satisfecho en general con la programación cultural organizada por la Diputación para este verano. Que al final es una programación que no solo se centra en Niebla y aquí en el Foro, si no que como sabéis, este año hemos hecho nuestros dos de los festivales flamencos, el de Moguer, porque indiscutiblemente entendemos que es el festival más importante de cante jondo que hay en la provincia de Huelva, y el de Alosno porque es el que representa nuestro fandango. Aparte de eso colaboramos en todas las fiestas, en todos los festivales, en todos los certámenes que hay repartidos por toda la provincia. Creo que es lo que tiene que hacer la Diputación, llevar el cante, la cultura, el flamenco, a todos los pueblos por muy lejos que estén de la capital, y que todo el mundo pueda disfrutar de un espectáculo de máximo nivel cercano a su municipio”.