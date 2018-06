Desde la ratonera de la A-49

Alicia Navascués

Sábado, 30 junio 2018 | Leída 389 veces

Huelva no necesita un AVE que costará muchos millones de euros de inversión y que no podrá utilizar una gran parte de población que vive en uno de los territorios con los peores datos de empleo e ingresos de España. Huelva no necesita un AVE fundamentado en las turistas que puedan venir a nuestras playas. Huelva necesita unas infraestructuras de transporte que favorezcan la cohesión territorial y social, de forma bidireccional, que satisfaga en primer lugar las necesidades y derechos de la población de nuestra provincia. Porque también paga impuestos, como la que habita en los centros nacionales y regionales donde se toman las decisiones. Y eso implica invertir en diversos modos de transporte y no sólo en un AVE sobrevalorado que consumirá las tradicionalmente exíguas inversiones en nuestra provincia.

Huelva necesita unas conexiones decentes norte-sur y este-oeste, con carreteras, con ferrocarriles que alcancen velocidades dignas y rentables, con servicios en número suficiente para satisfacer las necesidades de estudiantes, empresas, profesionales, familias... No es admisible que una familia onubense tenga que elegir para ir a Sevilla en tren entre coger uno a las 7 de la mañana o a las 15 horas, demasiado temprano o demasiado tarde para llegar a almorzar. Que, además consuma hora y media en recorrer un trayecto de menos de 100 kilómetros, que tenga que cruzar los dedos esperando no tener un incidente en el trayecto, y que deba abonar por este servicio deficiente másde 12 euros por persona.



No es de recibo la incertidumbre que tenemos en esta ultraperiferia por qué sistema de transporte elegir para relacionarnos con las provincias limítrofes sin sufrir las consecuencias de una avería del tren de la Sierra o del de Sevilla, o de un accidente que inutilice la A-49 (esta mañana ha habido otro con un camión de combustible ardiendo y a las 12:00 de la mañana aún seguimos parados en Niebla), o de las retenciones insufribles diarias que provoca el "embudo" de la aglomeración urbana del Aljarafe Sevillano. Quienes deseamos utilizar el transporte público por necesidad y/o por convicción ambiental no lo tenemos nada fácil en esta provincial. Y el AVE no es la solución. Si nos empeñamos sólo en el AVE no vamos por buen camino, y no será la solución porque fagocitará las inversiones que necesitamos en muchas otras infraestructuras, vuelvo a insistir, más retables social, ambiental y económicamente.