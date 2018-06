La desfusión de los hospitales de Huelva: The Walking Dead

Viernes, 29 junio 2018 | Leída 36 veces

Carta al director

Hasta que no se produzca el cese de los actuales directores gerentes de los Hospitales de Huelva (don Antonio Léon Justel del HJRJ y don Carlos Gutiérrez Amaro del HIE), no será posible cumplir las sentencias de los tribunales de Huelva y del TSJA y poder enterrar definitivamente la Fusión hospitalaria. Desde que asumieron sus funciones, muy pocos cambios, y casi todos a la galería, incluso prosiguiendo, en algunos aspectos, las directrices de la fusión.

Ambos llegaron a Huelva de la mano de don Rafael García Vargas Machuca (Gerente primero del HIE, luego del HJRJ y posteriormente del CHUH). León, como Jefe de la UGC intercentro de Análisis Clínicos, con la misión de unificar los laboratorios del ambos hospitales, con la que continua reduciendo al mínimo los laboratorios del Infanta, dejandolo muy por debajo a un laboratorio de un hospital comarcal y con la complicidad y pasividad de don Carlos Gutiérrez que llegó a Huelva como subdirector médico del HIE y luego los fue del CHUH .

Machuca dimite el 14 de octubre de 2016 y es nombrado en su puesto, como gerente del CHUH, don Basilio Bernard, coincidiendo con la sentencia del TSJA que anula la orden de fusión hospitalaria y que ocupa este cargo poco menos de 1 mes, siendo ya sustituido en el cargo, por don Antonio León.

Como los zombies se aferran a la vida, estos gerentes y esta Consejería mantienen la fusión de los hospitales. Es imposible que quien defendía y creía en un proyecto pueda ahora defender y creer en otro absolutamente contrario, salvo que se aplique la cita del Groucho Marx “estos son mis principios y si no les gustan tengo otros”.

La prueba es que el Infanta Elena sigue sin Obstetricia y Ginecología y sin Pediatria. Con servicios fusionados como Cardiología, Neurología, Digestivo, Infeccioso, Anatomía Patológica. La farmacia del HIE atiende al Vázquez Diaz, biopsias Aunque ellos, en un vano intento de burlar a la justicia les llamen ahora “areas de conocimiento compartido” .

Ninguno de ellos tiene una actitud dialogante sino que la prepotencia rige todas sus actuaciones. Niegan lo evidente, que mas de 200 trabajadores siguen sin prestar su servicios en el centro en el que tienen su nombramiento. Ambos, o de “motu propio” o por indicaciones superiores, se saltan las sentencias de los Tribunales, la Ley de participación ciudadana, deciden quien o quien no puede representar a la sociedad onubenses en las comisiones y desconocen el significado de las palabras transparencia y democracia. ¿Por qué no se reúnen con nosotros? ¿Por qué no nos permiten participar? ¿Que temen? ¿Tendremos que reclamarlo en los juzgados?

Las sentencias judiciales convirtieron a 2 gerentes y 1 director médico en “cadáveres políticos” pero nos dejaron unos “zombies” que mantienen las “amputaciones” que sufrieron nuestros hospitales y que no permiten ni que vuelvan a ser dos hospitales completos ni la curación de la sanidad onubense. De hecho León sigue con su nombramiento de Gerente del Complejo ¿Esto que significa? The walking dead.

Julia Hergueta, presidenta de Huelva por una Sanidad Digna