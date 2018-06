Enrique Llimona: "No existen caminos cortos que recorran grandes distancias"

Muchos ya sabrán que el futbolista del Valencia CF Dani Parejo es casi onubense, ya que su mujer es de Huelva y que pasa varios días al año en esta tierra. Como no ha sido convocado para el Mundial de Rusia, aunque algunos lo pidieran –el técnico valencianista y ex del Recre Marcelino el primero- el mediocentro madrileño se tiene que conformar con ver el fútbol por la televisión y no ser protagonista en el césped.