Jueves, 28 junio 2018

No Festival At All «El paraíso de los que odian los festivales» ★★★★ El Not Festival At All es un festival que no es un festival. Nació con la voluntad de llenar el nicho de mercado de todos aquellos que odiamos los festivales musicales. En el NFAA puedes pasear, tomarte algo en una terraza a...