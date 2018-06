Se cumplen quince años del subcampeonato de la Copa del Rey

A. Ramos

Jueves, 28 junio 2018 | Leída 48 veces

Recreativo

12.55h. Muchos recreativistas lo sentirán y vivirán como si la final hubiera tenido lugar en el día de ayer y es que este jueves se cumplen 15 años de la final de la Copa del Rey que enfrentó al Recreativo de Huelva y al Mallorca en el Estadio Martínez Valero de Elche donde, a pesar de no haberse alzado con el trofeo, el recreativismo goza de uno de los recuerdos más bonitos de toda su historia.

Se cumplen 15 años del mayor hito en los 128, casi 129, años de historia del Recreativo de Huelva. A pesar de descender en su segundo viaje por la máxima categoría del fútbol español, el Decano consiguió llegar a la final de la Copa del Rey dejando por el camino a equipos como el Atlético de Madrid, Betis u Osasuna entre otros.

Tres lustros hacen que el Decano visitó el Estadio Martínez Valero y no para enfrentarse al Elche precisamente. Allí tuvo lugar un sábado 28 de junio de 2003 una inédita final de Copa del Rey que, tanto grandes clubes como Federación, decidieron evitar que una final entre modestos y humildes clubes se dieran cita en los majestuosos estadios nacionales como el Santiago Bernabéu, Camp Nou o Vicente Calderón entre otros.

La travesía no fue fácil pues, a un equipo mermado por una pésima primera vuelta liguera, jamás se imaginaría ningún recreativista ni entorno del club onubense que al final de esa temporada estarían ante el mayor reto, deportivamente hablando, de la historia del Recreativo. Equipos como el Villanueva de Córdoba (desaparecido en 2009) y el Almería, que aquella temporada militaba en Segunda División, fueron los primeros apeados por el conjunto dirigido por Lucas Alcaraz. La defensa del conjunto recreativista hizo que, en buena parte de las eliminatorias, los equipos se vieran sin ideas y poco acierto de cara a la meta dirigida por José Antonio Luque.

En octavos de final tocó un derbi andaluz entre el Betis y el Recreativo. El partido de ida, disputado en el, por aquel entonces, Manuel Ruiz de Lopera, dos días después de la llegada de los Reyes Magos, supuso un partido donde el conjunto verdiblanco dominó sin ideas al Recre. La ocasión más clara fue un remate en el minuto 92 de Marcos Asssunçao que se estrelló en el poste izquierdo.

La vuelta, el 15 de enero en el Nuevo Colombino, comenzó con un remate de Xisco al larguero al cuarto de hora de partido tras aprovechar un mal disparo de Javi García. La ocasión más clara para los de Víctor Fernández la tuvo Joaquín en el minuto 35 que, tras quedarse solo frente a Luque, no pudo evitar la parada del guardameta recreativista. Cuando todo parecía indicar que la eliminatoria se resolvería en prórroga o en penalties, un centro de Javi García encontró a Raúl Molina a falta de 7 minutos para el final para disputar los cuartos de final una semana más tarde.

El 22 de enero volvió la copa del rey al césped del Nuevo Colombino, esta vez con el Atlético de Madrid como conjunto visitante. El partido quedó por momentos oscurecidos por la incertidumbre que mostró el estado de salud del veterano centrocampista colchonero Carlos Aguilera que, en el minuto 87, recibió un pelotazo en pleno rostro quedando conmocionado en el césped. Aguilera perdió el conocimiento y tuvo que pasar la noche en el Hospital Juan Ramón Jiménez donde se le reconoció que sufrió un paro respiratorio. En el plano deportivo el equipo de Luis Aragonés llegó a Huelva sin sus titulares habituales y que, al comienzo de la segunda mitad, se encontró con un magnífico gol de falta de Emilio Viqueira. No supo reaccionar el conjunto madrileño que, además, perdió a Stankovic por doble tareta amarilla. No pudo hacer nada el Atlético de Madrid 6 días más tarde frente a la férrea defensa recreativista, a pesar de contar con jugadores como Fernando Torres, Luis García, José Mari o el ex entrenador recreativista Sergi Enric entre sus filas así como con Mono Burgos en la portería, actual segundo entrenador del Cholo Simeone.

El Recreativo seguía su andadura en el campeonato del KO y debía encontrarse con el Osasuna en semifinales. La ida, el 6 de febrero en el Nuevo Colombino, fue una sensación similar a la de cuartos pues, Javier Aguirre, técnico de Osasuna, alineó en Huelva a solo 3 titulares, algo que aprovechó el Decano que anotó el primer tanto gracias a un zurdazo de Benítez a los 17 minutos de partido que se coló entre la defensa osasunista. Aguirre debió haber dado alguna charla motivadora en el descanso pues el conjunto navarro salió mucho más decidido en la reanudación del encuentro. El canterano Brit perdió los nervios y, tras insultar al colegiado Rodríguez Santiago, enfiló el camino a vestuarios tras ver la roja directa. El partido se puso de cara para los intereses recreativistas que esperaban los ataques rojillos para buscar el contraataque y, en los compases finales del encuentro, Raúl Molina apuntilló el partido.

El 5 de marzo de aquel año probablemente también quedaría grabada en los recuerdos de los recreativistas cómo enmudeció El Sadar. O como lo mandó a enmudecer Xisco. Y es que Osasuna se puso pronto con la eliminatoria empatada gracias a los tantos de Aloisi y Moha en la primera parte. Un estadio anegado dejó el césped en unas condiciones lamentables lo cual influyó en un fútbol tosco y constantemente parado. Si Aguirre debió haber dicho algo relevante en el vestuario del Nuevo Colombino en el descanso de la ida, algo similar debió haber dicho Alcaraz a los suyos en el vestuario de El Sadar al descanso pues en los primeros 5 minutos el Decano ya tenía los dos pies en la final de la Copa del Rey. Xisco metió un gol cuya celebración fue un calco a la que realizó Raúl González en el Camp Nou mandando a callar a los aficionados rojillos. Tres minutos más tarde, Benitez colocó el 2-2 en el marcador lo que obligaba a Osasuna a meter 3 goles para conseguir la proeza. No fue posible, el Recre estaba en la final de la Copa del Rey por primera vez en sus 113 años de historia.

El 28 de junio de 2003 decenas de miles de onubenses visitaron Elche para conseguir el primer título nacional del Recreativo y rellenar una página más que dorada en la vetusta historia del club más antiguo del país.Con una pancarta que rezaba ‘1889. Huelva, cuna del fútbol’ los aficionados recreativistas mostraron a toda España que el abuelo estaba presente.

Lucas Alcaraz alineó a Luque, Juan Merino, Loren (Oscar Arpón, 69 min.), Alex Pereira, Mariano Pernía, Diego Camacho, Emilio Viqueira, Mario Bermejo (Xisco, 41 min.), Javi García, Benítez (Joâozinho, 77 min.) y a Raúl Molina para alcanzar la gloria copera.

Sin embargo, poco se pudo hacer en una final con clara superioridad mallorquinista. Raúl Molina gozó de una ocasión clara cuando el partido marchaba 0-0 y el colegiado vasco Iturralde González anuló un tanto a Xisco con el 1-0 por un presunto empujón en el salto al jugador balear Poli, que años más tarde vestiría los colores del Decano. Un penalti cometido por Loren sobre el camerunés Eto’o fue convertido por Walter Pandiani para colocar el 1-0 y, tras el descanso, el jugador que se convertiría en delantero del Barcelona años después, realizó una magnífica actuación para anotar dos tantos en el último cuarto de hora de partido.

Quince años han pasado y los recreativistas miramos aquel sábado 28 de junio con nostalgia y con mucho aprecio que, a pesar no haber conseguido proclamarse campeón, mostró a España y al mundo la humildad y la modestia de un club que sueña con lograr alguna gesta similar porque, como expuso el clásico poeta Jorge Manrique en la obra “Coplas a la muerte de su padre”, cualquier tiempo pasado fue mejor.