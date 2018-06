El runrún: Vuelve El Paraíso

Miércoles, 27 junio 2018 | Leída 301 veces

Este establecimiento cerró, pero en la capital tiempo después familiares suyos abrieron El Paraíso Tapas, que tapoco tuvo suerte y no duró demasiado. Posteriormente en la carretera a Punta Umbría abrió 'El Paraíso de Gonzalo', establecimiento que ahora sí que se se atreverá a desembarcar en la capital. Lo hará en el local de la actual cafetería churrería Colón, en el local situado en la Gran Vía. Precisamente ahí ya intentó dar el salto a la capital sin éxito el restaurante e prestigio en Aljaraque La Plazuela, que tras un breve espacio de tiempo se retiró de su apuesta. En la cristalera del local se puede ver el anuncio de El Paraíso de Gonzalo. Le deseamos suerte.

¿Bandera azul o bandera negra? Desde hace unos años, cualquier localidad costera que se precie de tener una playa apta para recibir turistas suspira por una de esas banderas azules que ondean de forma orgullosa sus ayuntamientos. Se trata de un galardón que otorga anualmente desde 1987 la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales y de instalaciones, referidos fundamentalmente a la calidad del agua, la seguridad y la prestación de servicios en la zona. En este sentido, estamos de enhorabuena, ya que la costa de Huelva, con once, es la que más banderas azules suma este año de toda la Comunidad andaluza, pues añade tres a las ocho con las que ya contaba, y no se ha producido el arriado de ninguna de ellas. Isla Canela y Punta del Moral, en Ayamonte, junto con la playa cartayera de San Miguel (entre El Portil y Nuevo Portil), son las nuevas galardonadas. La lista la completan Matalascañas (Almonte), la playa del Parador (Moguer), la playa urbana de Punta Umbría y el Portil, La Antilla (Lepe), Islantilla (Isla Cristina-Lepe), la playa Central y la de la Gaviota-Punta del Caimán (Isla Cristina). Pero si clásico es el listado de banderas azules antes de comenzar la temporada turística, no lo es menos el de las banderas negras que otorga Ecologistas en Acción, con las cuales enjuician (y sentencian) el estado ambiental del litoral y denuncian ”los principales impactos generados por vertidos contaminantes y agresiones urbanísticas”. Al igual que hay tres nuevas banderas azules, este año también hay tres nuevas banderas negras: Isla Cristina, La Antilla (Lepe) y Mazagón, donde según esta organización ”confluyen ocupaciones de dominio público y deficiente tratamiento de aguas residuales”. Se suman a las cinco ya existentes: Isla Canela, El Portil, Punta Umbría, Ría de Huelva y Matalascañas. Como podemos ver, en algunas de estas playas podrían ondear las dos banderas al mismo tiempo; algo lógico teniendo en cuenta que quienes las conceden conceden tienen en cuenta aspectos, en algunos casos, muy distintos, de los cuales el turista ni siquiera suele ser consciente.



La belleza de Mazagón resiste. Recientemente se ha cumplido un año del atroz y devastador incendio que asoló los pinares de Mazagón adentrándose en Doñana. Después los temporales han castigado nuevamente hace tres meses el litoral de Mazagón y aún se buscan soluciones. Pero a pesar de todo ello la belleza de este enclave resiste y se muestra espectacular en un videoclip rodado hace tres semanas por Sarao Films, del cineasta onubense Paco Ortiz, gran defensor de Mazagón. En sus redes sociales ha difundido el videoclip, en el que Yolanda Gaya canta su tema ‘Arena’, título que también viene al pelo de lo que necesitan muchas localidades de la costa. En estas imágenes se muestra un Mazagón espectacular, como es y sigue siendo, pese a todos los avatares que les ha tocado sufrir. Los de aquí sabemos que es un lugar único y los de fuera que alguna vez dudaron en venir porque pensaban que iban a encontrar un paisaje desolador, que vengan para comprobar que no es así.